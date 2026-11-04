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Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO: a qué hora y dónde ver al tenista peruano en el Masters 1000 de París

El partido por la tercera ronda del Masters 1000 de París entre Ignacio Buse y Nuno Borges será uno de los encuentros más atractivos de esta fase en el torneo.

Ignacio Buse y Nuno Borges se enfrentan en tercera ronda del Masters 1000 de París. Foto: ATP/composición LR
Ignacio Buse y Nuno Borges se enfrentan en tercera ronda del Masters 1000 de París. Foto: ATP/composición LR
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Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO juegan este jueves 5 de diciembre, desde las 9.10 a. m. (hora peruana), por el Masters 1000 de París. El partido contará con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

'Nacho' buscará un nuevo triunfo en el torneo luego de dejar atrás al ruso Daniil Medvedev, al cual venció por 2-0 en la fase previa. Ahora enfrentará al portugués Nuno Borges, tenista que ocupa el puesto 49 en el ranking ATP.

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¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Nuno Borges por el Masters 1000 de París?

El partido del tenista peruano contra el portugués empezará alrededor de las 9.10 a. m. (hora peruana). El horario puede variar de acuerdo con los resultados de otros partidos.

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  • Costa Rica, México: 8.10 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 9.10 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.10 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.10 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.10 a. m.
  • España: 4.10 p. m.

¿Dónde ver el partido de Ignacio Buse vs Nuno Borges?

La transmisión del partido entre Buse y Borges estará a cargo de la cadena internacional ESPN para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs Nuno Borges online gratis?

Si deseas ver el partido de Ignacio Buse vs Nuno Borges online, podrás hacerlo en la plataforma Disney+ y la cobertura gratuita de La República Deportes, que te llevará el punto a punto y demás incidencias del compromiso.

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Pronósticos para Ignacio Buse vs Nuno Borges

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Nuno Borges sobre Ignacio Buse.

  • Betsson: gana Ignacio Buse (2,24), gana Nuno Borges (1,66)
  • Caliente: gana Ignacio Buse (2,20), gana Nuno Borges (1,60)
  • Bet365: gana Ignacio Buse (2,20), gana Nuno Borges (1,67)
  • 1XBet: gana Ignacio Buse (2,29), gana Nuno Borges (1,65)
  • Doradobet: gana Ignacio Buse (2,22), gana Nuno Borges (1,66).

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