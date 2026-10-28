Efectivos de la Policía Nacional se encuentran en las afueras del recinto donde se registró el siniestro | Composición LR

Efectivos de la Policía Nacional se encuentran en las afueras del recinto donde se registró el siniestro | Composición LR

Un incendio se registra en la Asociación Residencial Los Portales de Santa Clara, en el distrito de Ate, a un costado de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), en la Carretera Central. La emergencia se produce en medio de un intento de desalojo que ha generado tensión entre los residentes y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con el reporte preliminar, los agentes policiales llegaron a la zona para ejecutar el desalojo de un grupo de residentes. Sin embargo, tras alertarse de la intervención, los vecinos se habrían organizado y atrincherado en el lugar. En ese contexto, se inició el incendio, cuyas causas aún no han sido esclarecidas.

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La emergencia provocó la concentración de numerosas personas en los alrededores. Mientras se desarrolla la situación, los efectivos policiales permanecen en la vía pública.

Tensión en la Carretera Central

El siniestro ocurre a la altura de Santa Clara, cerca de la UTP y unos metros más allá del centro comercial Real Plaza Santa Clara, en Ate. La presencia policial y la concentración de vecinos han generado preocupación entre las personas que se encuentran en el sector.

Hasta el momento, no se ha confirmado si hay personas heridas o afectadas por el fuego. Tampoco se han precisado las circunstancias en las que se originaron las llamas ni el estado de la diligencia de desalojo.

Se espera que las autoridades brinden información oficial sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas para controlar la emergencia.