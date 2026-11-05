'Colisión' en Netflix: ¿quién se queda con los diamantes en la película española y qué pasa en cada una de las 5 realidades? El thriller español de Netflix presenta cinco desenlaces posibles tras un accidente durante un atraco bancario. Cada realidad revela nuevas traiciones, mientras el destino de los diamantes esconde una estafa.

Colisión es el nuevo thriller español que da que hablar en Netflix. Foto: YouTube

Colisión es el nuevo thriller español que da que hablar en Netflix. Foto: YouTube

La película española 'Colisión' presenta una historia de suspenso ambientada en Madrid en 2013. Su trama gira alrededor de un atraco bancario que toma un rumbo inesperado después de un accidente automovilístico. A partir de ese momento, la narración muestra cinco realidades diferentes que modifican el destino de sus protagonistas.

Todo comienza cuando Pedro (Karra Elejalde), un policía retirado, llega a una sucursal bancaria para solicitar un supuesto favor a Ernesto (Luis Zahera), director de la entidad. Sin embargo, su verdadera intención es acceder a la caja de seguridad número 34 junto con Raúl (Álvaro Cervantes), Carla (Laia Costa) y Tomás (Tamar Novas). Lo que ninguno parece imaginar es que detrás del robo existe una operación mucho más compleja.

¿Qué sucede en las cinco realidades de 'Colisión'?

El accidente durante la huida divide la historia en cinco escenarios. En los primeros cuatro, uno de los integrantes del grupo muere, lo que desencadena diferentes consecuencias para los supervivientes.

Estas son las principales situaciones que presenta la película:

Muere Pedro: La policía lo identifica mediante el número de serie de su prótesis de rodilla. Desesperado, Raúl termina matando a Tomás.

La policía lo identifica mediante el número de serie de su prótesis de rodilla. Desesperado, Raúl termina matando a Tomás. Muere Raúl: Pedro esconde los diamantes en el ataúd de su hijo para protegerlos, pero finalmente termina detenido.

Pedro esconde los diamantes en el ataúd de su hijo para protegerlos, pero finalmente termina detenido. Muere Carla: Tomás descubre que estaba embarazada y mantenía una relación secreta con Raúl. La revelación provoca una reacción violenta.

Tomás descubre que estaba embarazada y mantenía una relación secreta con Raúl. La revelación provoca una reacción violenta. Muere Tomás: La banda consigue escapar temporalmente, pero un experto descubre dos meses después que las piedras son falsas. Así se revela el fraude organizado por Ernesto.

Esta última posibilidad permite descubrir que el director del banco no era un simple testigo del atraco, sino uno de los principales responsables de la operación. Sin embargo, todavía queda por conocer qué sucede en la quinta realidad.

¿Qué ocurre en la quinta realidad de 'Colisión'?

En el último escenario, la historia regresa al momento del accidente. Esta vez, Pedro, Raúl, Carla y Tomás sobreviven y deciden quemar el automóvil siniestrado para eliminar pruebas. Después, continúan su huida en otro vehículo robado.

Durante el trayecto, Carla y Raúl intercambian sonrisas desde el asiento trasero, confirmando que mantienen una relación sentimental y que tienen un plan secreto para escapar juntos.

Mientras tanto, Tomás se queja del mal olor que desprende Pedro. El adulto mayor había pisado excremento de perro en el banco y no imagina que ese pequeño descuido podría convertirse en una prueba forense para identificar a los responsables.

Aunque los cuatro consiguen sobrevivir al choque, la escena deja entrever que todavía no están a salvo. La huella de Pedro podría facilitar el trabajo de los investigadores y comprometer toda la operación.

¿Quién se queda con los diamantes y qué significa el final de 'Colisión'?

La principal revelación de Colisión es que los diamantes de la caja de seguridad son falsos. Ernesto había organizado el robo como parte de una estafa al seguro, en complicidad con el propietario de las joyas, quien cobraría una indemnización por el supuesto asalto.

El director del banco había sustituido las piedras auténticas por imitaciones para quedarse con las verdaderas y escapar con ellas. Incluso Lola, su amante y camarera, intenta traicionarlo, pero Ernesto se adelanta y evita que consiga su objetivo.

Finalmente, Ernesto se queda con los diamantes auténticos y escapa en un avión, mientras el inspector Luis detiene a Carla y Raúl en el aeropuerto.

Otro detalle importante es el excremento de perro que Pedro pisa durante el atraco. Aunque inicialmente parece una anécdota, puede convertirse en la evidencia que permita identificar a los integrantes de la banda.

De esta manera, el desenlace presenta una huida que parece exitosa, pero deja varias señales de que los protagonistas todavía podrían terminar ante la justicia. La quinta realidad no elimina las consecuencias del robo: simplemente plantea una nueva posibilidad para sus personajes.