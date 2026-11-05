Reelección encubierta: JEE tiene pendiente resolver 11 casos en Lima, Arequipa, Chiclayo y Loreto Municipios como Quilmaná, Mejía y Pimentel aguardan resolución sobre sus alcaldes electos, mientras el JEE no fija fechas para la proclamación, generando incertidumbre entre los votantes. En el caso de la alcaldía de Lima, aún no termina el conteo oficial y tampoco hay fecha de proclamación de resultados.

Los candidatos postularon al cargo de primer regidor con la finalidad de ocupar la alcaldía tras las renuncias de los candidatos a ese puesto. Foto: Composición/LR

Los candidatos postularon al cargo de primer regidor con la finalidad de ocupar la alcaldía tras las renuncias de los candidatos a ese puesto. Foto: Composición/LR

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) aún tienen pendiente resolver 11 casos de reelección encubierta de alcaldes en distintas provincias y distritos del país. Un mes después de las elecciones, Quilmaná (Cañete), Mejía, Nicolás de Piérola e Islay (Arequipa), Catilluc (Cajamarca), Pimentel (Chiclayo), San Juan de Lurigancho (Lima), Rioja (San Martín), Requena (Loreto), Ferreñafe (Lambayeque) y la capital limeña no saben quién será su autoridad para el periodo 2027-2030.

En el primer caso, el JEE aún no ha fijado una fecha para la proclamación de resultados a pesar de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya culminó de procesar las actas. Según el conteo, la lista APP-La Cholita ganó en la localidad con 2.682 votos. El ente electoral deberá resolver si proclama al actual alcalde y candidato a primer regidor, Regis Pomalaya Godoy, como el nuevo burgomaestre. En esa lista, el candidato a alcalde José Mendoza renunció a su postulación.

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En el distrito de Mejía, Islay (Arequipa), también ocurre lo mismo. El JEE ya subió el acta de resultados a la plataforma electoral; sin embargo, todavía no fija una fecha para la audiencia de proclamación de resultados. Según el documento, la lista de Ahora Nación ganó con 74,799% (532 votos).

La lista estuvo encabezada por la renunciante Nahimby Arias. La candidata a primera regidora es Diana Aspilcueta Cáceres, quien en 2022 ganó las elecciones para el periodo 2023-2026 con el partido Yo Arequipa.

En Nicolás de Piérola, provincia de Camaná (Arequipa), el JEE publicó el acta de resultados el pasado 28 de octubre; sin embargo, todavía no ha establecido una fecha para la proclamación. En esta circunscripción, Ahora Nación obtuvo la victoria con el 26,069% de los votos (1.122 votos). La lista estuvo encabezada por el actual alcalde, Nelson Tito Eguía, quien en las elecciones de 2022 fue elegido como primer regidor por el partido Fuerza Arequipeña.

En la elección provincial de Islay (Arequipa), los resultados se publicaron el 29 de octubre. En esa localidad, ganó el partido Yo Arequipa con 21,213% (7.610 votos). Su lista estuvo encabezada por Kelly Salas Ramírez, pero renunció a su postulación. El candidato a primer regidor es el actual alcalde de Islay, Richard Ale Cruz. Según la Infobog, Ale Cruz fue elegido como alcalde distrital de Dean Valdivia por el partido Nacionalista Peruano; en 2010 fue reelegido por Juntos por el Sur; en 2014 fue electo como alcalde provincial de Islay con el partido Integración Islay; en 2018 volvió al distrito de Dean Valdivia con Juntos por el Sur; en 2022, retornó a Islay con Yo Arequipa.

En Catilluc, provincia de San Miguel (Cajamarca), el JEE publicó el acta de resultados; sin embargo, todavía no ha establecido una fecha para la proclamación de las autoridades electas. En esta circunscripción, Somos Perú obtuvo la victoria con el 39,448% de los votos (757 votos). La lista estuvo encabezada por Einstein Mondragón, quien renunció a su candidatura a la alcaldía. En su lugar, quedó como candidato a primer regidor el actual alcalde, Alejandro Arteaga Bustamante.

Otro caso es el que tendrá el JEE de Chiclayo sobre el futuro alcalde de Pimentel. En ese distrito ganó la lista de Alianza para el Progreso —con el 24,436% de votos válidos (5.189)—, que estuvo encabezada por el renunciante Pedro Yrigoyen. El candidato a primer regidor es el actual alcalde Enrique Navarro Cacho. La decisión se sabrá este 5 de noviembre a las 6.20 p. m.

En San Juan de Lurigancho, ganó la lista de Somos Perú con 264.727 votos. El JEE de Lima Este 2 deberá definir quién ocupará el sillón de la alcaldía. El postulante a burgomaestre César Usquiano renunció. El que le sigue es el actual alcalde y candidato a primer regidor, Jesús Maldonado Amao. Aún no hay fecha para la proclamación de resultados.

En la elección provincial de Requena (Loreto) no hay nada dicho. La lista de Somos Perú se llevó la elección con 52,052% (16.510 votos). Su candidata a alcaldesa, Rita Flores, renunció. El primer regidor es el actual alcalde César Caballero. El JEE de Requena deberá convocar a una sesión para la proclamación de resultados.

En la elección provincial de Rioja (San Martín) se conocerá al nuevo alcalde el 10 de noviembre a las 10 a. m. La lista de Avanza País ganó la elección con 47,616% (35.296 votos). Su candidato a alcalde, Melbín Nicodemos, renunció. El primer regidor es el actual alcalde Jubinal Nicodemos. El JEE de Moyobamba resolverá el problema que el JNE no ha sabido solucionar.

En la elección provincial de Ferreñafe, la decisión se conocerá el viernes 6 de noviembre a las 9.40 a. m. La lista ganadora fue la de Somos Perú, que llevaba a Luis Gutiérrez como candidato a alcalde, pero renunció. El postulante a primer regidor es el actual alcalde Polanski Carmona.

El caso López Aliaga

En Lima, según la ONPE, faltan contabilizar 3 actas; sin embargo, la diferencia de votos entre la lista de Renovación Popular y Avanza País es de más de 40.000 votos. Hasta el momento, no hay certeza de si el JEE proclamará a López Aliaga como alcalde de Lima o a la segunda regidora Jeanette Alonzo.

Hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no se ha pronunciado sobre el caso.