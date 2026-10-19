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Sociedad

Trasladan a seis reos de alta peligrosidad vinculados a “La Confederación”

La intervención fue ejecutada en el penal Ancón I por el Comando Unificado y se realizó tras labores de inteligencia y contrainteligencia penitenciaria del INPE. La defensa legal de algunos internos había presentado recursos de hábeas corpus para evitar la 'lanchada'.

Traslado de presos Ancón I
Traslado de presos Ancón I
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Seis internos de alta peligrosidad vinculados a la organización criminal La Confederación, recluidos en el establecimiento penitenciario Ancón I, fueron trasladados a penales de máxima seguridad. La operación fue ejecutada el último miércoles por el Comando Unificado.

La intervención contó con la participación de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), así como de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ejército, quienes brindaron seguridad durante el procedimiento y resguardaron el perímetro del establecimiento penitenciario para evitar eventuales fugas o rescates.

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La medida se dispuso a partir de las labores de inteligencia y contrainteligencia penitenciaria del INPE, que permitieron identificar a internos que representaban un riesgo para la seguridad penitenciaria. Su traslado busca reforzar el control y prevenir posibles actividades ilícitas desde los establecimientos penitenciarios, dijeron voceros del Ministerio de Justicia.

PUEDES VER: Cesan al director y al subdirector del penal Ancón I tras hallazgo de 32 celulares

Indicaron que el Comando Unificado continuará desarrollando acciones coordinadas para fortalecer el principio de autoridad, mantener el control en los establecimientos penitenciarios y combatir las actividades criminales.

larepublica.pe

Según fuentes de la Policía, La Confederación es una presunta organización criminal que nació y operaba dentro del Pabellón 1 del penal de máxima seguridad Ancón I, uniendo a cabecillas de diversas bandas delictivas que dejaron de lado sus rivalidades para coordinar extorsiones, sicariato, venta de drogas y otros delitos desde prisión.

Esta alianza criminal, de acuerdo con las autoridades, integraba a líderes y miembros de distintas organizaciones delictivas como Wilfredo Montalvo Malky (alias Lápiz), Jimmy Larry Bazán Valderrama (alias Chato Bazán), Jojairo Arancibia Sevillano (alias JJ o Jojairo), Adam Smith Lucano Cotrina (alias El Jorobado), Ernesto Sergio Gallarday Gonzales (alias El Viejo Ernesto) y Luis Ruiz Berríos.

Las labores de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fiscalía y el INPE permitieron hace unas semanas ejecutar una megaresquisa en el penal Ancón I, donde se hallaron más de 30 celulares, droga, dinero en efectivo, armas punzocortantes y un router o repetidor de señal Wi-Fi clandestino usado para impartir órdenes en el exterior.

Por su parte, defensas legales como la de El Jorobado han presentado recursos de hábeas corpus para evitar dichos traslados.

larepublica.pe

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