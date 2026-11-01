El proyecto de Brasil que desafía al modelo Bukele en América Latina: presos plantaron 4,5 millones de árboles para restaurar bosques Impulsada por Cedae, esta iniciativa ofrece trabajo remunerado y reducción de condena a reclusos, desafiando modelos punitivos como el de El Salvador.

El proyecto brasileño "Replantando Vida" capacita a presos en reforestación, logrando recuperar 2.000 hectáreas y cultivar 4,5 millones de plantas nativas en 25 años de trayectoria. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

El proyecto brasileño "Replantando Vida" capacita a presos en reforestación, logrando recuperar 2.000 hectáreas y cultivar 4,5 millones de plantas nativas en 25 años de trayectoria. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Mientras el modelo Bukele avanza en América Latina, un proyecto de Brasil lo desafía con presos que restauran bosques. Se trata de Replantando Vida, una alternativa de rehabilitación mediante la reforestación. Impulsada por la Compañía Estatal de Aguas y Alcantarillado de Río de Janeiro (Cedae), la estrategia ofrece capacitación y trabajo remunerado a personas privadas de libertad. En sus 25 años de trayectoria hasta 2026, cerca de 6.000 participantes cultivaron 4,5 millones de plantas nativas, lo que permitió recuperar casi 2.000 hectáreas en áreas prioritarias para la protección hídrica.

La iniciativa reta tendencias punitivas regionales como el centro penitenciario CECOT de El Salvador. Alan Abreu, gerente de Restauración Ambiental de la empresa hídrica, cuestionó el interés en replicar modelos de máxima seguridad y abogó por abrir caminos de reintegración social previos a la liberación: "Tenemos personas que quieren recomenzar, que quieren una oportunidad y esa oportunidad precisa llegar".

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El proyecto ecológico de Brasil con los presos destaca como una alternativa efectiva en América Latina. Foto: Replantando Vida

¿Cómo funciona Replantando Vida, el proyecto de Brasil con presos que restauran bosques?

El proyecto de la Compañía Estatal de Aguas y Alcantarillado de Río de Janeiro (Cedae) capacita a personas privadas de libertad en la recolección de semillas, cultivo de plantas, siembra y conservación de cuencas hidrográficas. Estas labores ecológicas transcurren en zonas penitenciarias y áreas externas dedicadas al resguardo de manantiales hídricos fundamentales para la población.

La infraestructura cuenta con ocho viveros estatales —tres situados en presidios— con capacidad productiva de 2,3 millones de plantones al año, pertenecientes a 260 especies de la Mata Atlántica, donde 40 afrontan riesgo de extinción. Según la compañía, estas instalaciones tienen capacidad para producir hasta 2,3 millones de plantones anuales, enfocados en la recuperación forestal estratégica para el suministro público de agua.

Con un enfoque en la reinserción social, el modelo ha mostrado efectividad, con un 80% de sus participantes logrando una reintegración exitosa. Foto: Replantando Vida/Bloomberg Línea

Respecto a los beneficios, cada participante percibe el sueldo mínimo, subsidio alimentario y transporte. Además, pueden acceder a la reducción de un día de condena por cada tres jornadas trabajadas, conforme a la legislación brasileña, precisa Cedae, modelo que conquistó el primer lugar en Desarrollo Humano de los Premios Verdes 2026 en Cuenca, Ecuador.

¿Por qué su impulsor cuestiona la réplica del modelo Bukele en América Latina?

La réplica del sistema penitenciario de máxima seguridad en la región ignora la diversidad de la población carcelaria. Aguinaldo Abreu, representante de la compañía de saneamiento Cedae en Río de Janeiro, cuestionó que los gobiernos enfoquen sus políticas únicamente en el encierro severo. Según el especialista a Bloomberg Línea, parte de los reclusos busca rehacer su vida.

El proceso de reinserción social debe iniciar desde el confinamiento mediante el acceso a un empleo formal. Generar ingresos económicos transforma la mentalidad de los reclusos y ayuda al sostén familiar, un factor crítico en Río de Janeiro, donde menos del 4% de la población penal trabaja. Abreu enfatizó que el trabajo carcelario constituye la verdadera clave para reducir la reincidencia en la región.

En sus 25 años de trayectoria hasta 2026, cerca de 6.000 participantes cultivaron 4,5 millones de plantas nativas. Foto: Replantando Vida/Bloomberg Línea

El programa liderado por Cedae registra un éxito donde ocho de cada diez participantes se reintegran de forma efectiva a la sociedad. Abreu sostiene que esta estrategia de inclusión laboral y restauración ambiental puede replicarse en otros países latinoamericanos con severas crisis de empleo y altas tasas de criminalidad.