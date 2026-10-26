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Economía

Conservas de pescado: mercado peruano crece 3% en valor y exportaciones aumentan 44,8% en agosto

La categoría avanzó en el mercado peruano entre enero y septiembre de 2026, mientras el abastecimiento combina proveedores nacionales y extranjeros. En el frente externo, el volumen exportado de conservas creció en agosto y Panamá concentró los envíos de una partida de estos productos.

Entre enero y julio de 2026, las exportaciones peruanas de preparaciones y conservas de pescado sumaron US$2,14 millones, según cifras de Sunat procesadas por PromPerú.
Entre enero y julio de 2026, las exportaciones peruanas de preparaciones y conservas de pescado sumaron US$2,14 millones, según cifras de Sunat procesadas por PromPerú.Composición LR/IA
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El mercado peruano de conservas de pescado registró un crecimiento de 3% en valor entre enero y septiembre de 2026, según datos de Kantar. En el frente externo, las exportaciones peruanas de conservas de pescado aumentaron 44,8% en volumen durante agosto frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En ese mes, el volumen de las exportaciones pesqueras no tradicionales creció 66,8% interanual.

En contraste, la extracción de recursos hidrobiológicos destinados a la elaboración de enlatados disminuyó 8,9% en agosto de 2026 frente al mismo mes del año anterior, según el INEI. La caída se produjo en un mes en el que el sector Pesca retrocedió 17,33% interanual, debido a menores desembarques de especies destinadas al consumo humano directo e indirecto.

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Mercado interno crece mientras importaciones se concentran en Tailandia

Entre los primeros nueve meses de 2026, el mercado peruano de conservas de pescado creció 4% en unidades, mientras que su volumen en kilogramos se mantuvo estable, según datos de Kantar. En ese periodo, Florida, marca comercializada por G.W. Yichang, registró un crecimiento superior al 25% en cajas vendidas y alcanzó una participación de 21,6% del mercado en valor, de acuerdo con información de la empresa y Kantar.

El mercado interno también depende del abastecimiento externo. En 2025, los productos pesqueros enlatados representaron el 22% del valor total de las importaciones pesqueras del Perú. Tailandia concentró el 75% del volumen y del valor importado de esta categoría, seguida por Ecuador, según un análisis de Oceana basado en registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Las conservas de atún representaron la mayor parte de los productos enlatados importados.

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Esta concentración de proveedores adquiere relevancia ante la posibilidad de cambios en la disponibilidad de recursos pesqueros asociados al fenómeno El Niño 2026-2027. Alejandra Loo, gerente comercial de G.W. Yichang, señaló que la empresa distribuye su abastecimiento aproximadamente en partes iguales entre proveedores nacionales y extranjeros. También indicó que las compras anticipadas permitirían cubrir las necesidades de suministro de la compañía hasta julio de 2027.

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Panamá concentra los envíos de una partida de conservas

Entre enero y julio de 2026, las exportaciones peruanas de la partida arancelaria correspondiente a demás preparaciones y conservas de pescado sumaron US$2,14 millones, según registros de la Sunat procesados por PromPerú.

Panamá concentró el 62,33% del valor exportado de esa partida. Le siguieron Uruguay, con 18,48%, y Colombia, con 8,45%. Estos tres destinos reunieron la mayor parte de los envíos registrados bajo esa clasificación durante los primeros siete meses del año.

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Las cifras corresponden a una partida arancelaria específica y no necesariamente abarcan todas las presentaciones incluidas en la estadística mensual del INEI sobre conservas de pescado. Por ello, los montos y porcentajes de ambos registros responden a coberturas estadísticas distintas.

El dinamismo exportador también alcanzó a otros productos pesqueros. En agosto, los envíos de jibias y calamares congelados aumentaron 160,6% interanual, mientras que los de mejillones y veneras congelados crecieron 82,6%, según el INEI. Ambos resultados se sumaron al incremento registrado por las conservas y contribuyeron al avance del volumen exportado de productos pesqueros no tradicionales.

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