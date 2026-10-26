Conservas de pescado: mercado peruano crece 3% en valor y exportaciones aumentan 44,8% en agosto

Entre enero y julio de 2026, las exportaciones peruanas de preparaciones y conservas de pescado sumaron US$2,14 millones, según cifras de Sunat procesadas por PromPerú.

Entre enero y julio de 2026, las exportaciones peruanas de preparaciones y conservas de pescado sumaron US$2,14 millones, según cifras de Sunat procesadas por PromPerú. Composición LR/IA

El mercado peruano de conservas de pescado registró un crecimiento de 3% en valor entre enero y septiembre de 2026, según datos de Kantar. En el frente externo, las exportaciones peruanas de conservas de pescado aumentaron 44,8% en volumen durante agosto frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En ese mes, el volumen de las exportaciones pesqueras no tradicionales creció 66,8% interanual.

En contraste, la extracción de recursos hidrobiológicos destinados a la elaboración de enlatados disminuyó 8,9% en agosto de 2026 frente al mismo mes del año anterior, según el INEI. La caída se produjo en un mes en el que el sector Pesca retrocedió 17,33% interanual, debido a menores desembarques de especies destinadas al consumo humano directo e indirecto.

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Mercado interno crece mientras importaciones se concentran en Tailandia

Entre los primeros nueve meses de 2026, el mercado peruano de conservas de pescado creció 4% en unidades, mientras que su volumen en kilogramos se mantuvo estable, según datos de Kantar. En ese periodo, Florida, marca comercializada por G.W. Yichang, registró un crecimiento superior al 25% en cajas vendidas y alcanzó una participación de 21,6% del mercado en valor, de acuerdo con información de la empresa y Kantar.

El mercado interno también depende del abastecimiento externo. En 2025, los productos pesqueros enlatados representaron el 22% del valor total de las importaciones pesqueras del Perú. Tailandia concentró el 75% del volumen y del valor importado de esta categoría, seguida por Ecuador, según un análisis de Oceana basado en registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Las conservas de atún representaron la mayor parte de los productos enlatados importados.

Esta concentración de proveedores adquiere relevancia ante la posibilidad de cambios en la disponibilidad de recursos pesqueros asociados al fenómeno El Niño 2026-2027. Alejandra Loo, gerente comercial de G.W. Yichang, señaló que la empresa distribuye su abastecimiento aproximadamente en partes iguales entre proveedores nacionales y extranjeros. También indicó que las compras anticipadas permitirían cubrir las necesidades de suministro de la compañía hasta julio de 2027.

Panamá concentra los envíos de una partida de conservas

Entre enero y julio de 2026, las exportaciones peruanas de la partida arancelaria correspondiente a demás preparaciones y conservas de pescado sumaron US$2,14 millones, según registros de la Sunat procesados por PromPerú.

Panamá concentró el 62,33% del valor exportado de esa partida. Le siguieron Uruguay, con 18,48%, y Colombia, con 8,45%. Estos tres destinos reunieron la mayor parte de los envíos registrados bajo esa clasificación durante los primeros siete meses del año.

Las cifras corresponden a una partida arancelaria específica y no necesariamente abarcan todas las presentaciones incluidas en la estadística mensual del INEI sobre conservas de pescado. Por ello, los montos y porcentajes de ambos registros responden a coberturas estadísticas distintas.

El dinamismo exportador también alcanzó a otros productos pesqueros. En agosto, los envíos de jibias y calamares congelados aumentaron 160,6% interanual, mientras que los de mejillones y veneras congelados crecieron 82,6%, según el INEI. Ambos resultados se sumaron al incremento registrado por las conservas y contribuyeron al avance del volumen exportado de productos pesqueros no tradicionales.