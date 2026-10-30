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Sociedad

Por primera vez en la historia: el producto bandera del norte peruano que acaba de debutar con éxito en los supermercados de EE. UU.

La operación comercial representa una nueva oportunidad para más de 74.000 familias peruanas, enfrentando retos por la oferta interna.

El cargamento, destinado a Nueva Jersey, cumplió con los rigurosos estándares de calidad e inocuidad requeridos por las autoridades sanitarias de EE. UU.
El cargamento, destinado a Nueva Jersey, cumplió con los rigurosos estándares de calidad e inocuidad requeridos por las autoridades sanitarias de EE. UU.Foto: Andina/Composición LR
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El arroz peruano logró ingresar por primera vez al mercado estadounidense tras concretarse un envío de 19,5 toneladas producido en el distrito de Corrales, en Tumbes. La operación, realizada con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), marca el inicio de una nueva ruta comercial para los productores nacionales, que buscan ampliar sus destinos de exportación.

El cargamento tiene como destino final Nueva Jersey y está compuesto por 1.720 sacos de arroz añejo. La primera exportación se concretó mediante la coordinación entre pequeños agricultores y una empresa privada, luego de que el producto cumpliera los requisitos de calidad e inocuidad exigidos por las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

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Perú exporta por primera vez arroz a Estados Unidos: conoce de dónde proviene y cuánto se envió

El primer embarque de arroz nacional hacia Estados Unidos se originó en los campos agrícolas de Corrales, provincia de Tumbes. Desde esta zona del norte peruano se reunieron 19,5 toneladas de arroz pilado, distribuidas en 1.720 sacos que fueron procesados en una planta empacadora autorizada por Senasa.

La operación representa una nueva alternativa comercial para las familias dedicadas a este cultivo. Según información del Midagri, más de 74.000 familias peruanas dependen de la actividad arrocera y suelen enfrentar dificultades cuando las cosechas concentradas generan una mayor oferta en el mercado interno y reducen los precios. En el Perú, este cultivo ocupa más de 430.000 hectáreas cada año y alcanza una producción aproximada de 3,7 millones de toneladas.

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Arroz peruano llega a Nueva Jersey tras cumplir los controles sanitarios exigidos por EE. UU.

El ingreso del arroz peruano al mercado estadounidense fue posible luego de cumplir los procedimientos de calidad, inocuidad y certificación fitosanitaria. En este proceso, Senasa brindó asistencia técnica y verificó que el producto reuniera las condiciones solicitadas por las autoridades de Estados Unidos.

Uno de los factores destacados por la entidad fue el reconocimiento sanitario del Perú como país libre del gorgojo Khapra (Trogoderma granarium), una condición que favorece el acceso a mercados con exigencias fitosanitarias rigurosas.

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