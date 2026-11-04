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JEE de Ica proclama a segunda regidora como alcaldesa de San Juan Bautista y rechaza la reelección encubierta

El tribunal electoral rechazó dar la alcaldía al actual burgomaestre tras advertir que "su eventual proclamación como alcalde para el periodo 2027-2030 supondría el ejercicio consecutivo del mismo cargo". Por ello, la segunda regidora, Rita del Carmen Guerrero, asumirá el sillón municipal.

JEE de Ica proclama a segunda regidora como alcaldesa de San Juan Bautista y rechaza la reelección encubierta
JEE de Ica proclama a segunda regidora como alcaldesa de San Juan Bautista y rechaza la reelección encubiertaComposición/LR
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El Jurado Electoral Especial de Ica determinó que Rita del Carmen Guerrero Cajo asumirá la alcaldía de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, una medida que se adoptó luego de rechazar que el actual burgomaestre, Jorge Luis Quispe Saavedra, quien postuló en estos comicios como primer regidor, volviera a ocupar el sillón municipal aprovechando la renuncia de la candidata original a la alcaldía.

El caso se originó tras los comicios del 4 de octubre de 2026, donde la organización política Renovación Popular Perú obtuvo el primer lugar en la votación distrital.

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Inicialmente, la lista contaba con Juana del Socorro Quispe Quijaite como candidata a la alcaldía y a Jorge Luis Quispe Saavedra, actual alcalde del periodo 2023-2026, como primer regidor.

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Sin embargo, tras la renuncia de la candidata a la alcaldía y su posterior aceptación formal, el actual alcalde quedó posicionado para asumir la titularidad del municipio.

Noticia en desarrollo…

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