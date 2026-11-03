¿Cuándo salen los capítulos de 'La emperatriz divorciada'?: fecha de estreno y guía de episodios El estreno de 'La emperatriz divorciada' se adelantó en Disney Plus. Conoce el calendario de emisión oficial del esperado k-drama protagonizado por Shin Min Ah, Joo Ji Hoon y Lee Jong Suk.

El estreno de ‘La emperatriz divorciada’ llegó antes de lo previsto. Aunque Disney Plus había anunciado su debut para el 4 de noviembre, la plataforma adelantó el lanzamiento al 3 de noviembre y sorprendió a los fans con los cuatro primeros capítulos disponibles. La serie seguirá una emisión semanal hasta completar sus diez episodios.

Basada en uno de los webtoons más populares de Corea del Sur, el k-drama mezcla romance, intrigas políticas y disputas de poder dentro de una corte imperial. Mientras el público descubre los primeros pasos de Navier, interpretada por Shin Min Ah, la expectativa también se centra en la llegada de las próximas emisiones y en el rumbo que tomarán los protagonistas de esta historia.

Una historia de imperios enfrentados y un elenco de primer nivel

‘La emperatriz divorciada’, basada en la novela web de Alphatart y en su posterior adaptación al formato webtoon, sigue a Navier, soberana del Imperio del Este, cuya vida cambia cuando el emperador Sovieshu decide poner fin a su matrimonio tras llevar al palacio a Rashta, una esclava fugitiva. Lo que parece una derrota pública termina por abrirle una oportunidad inesperada vinculada al príncipe Heinrey, heredero del Reino del Oeste.

El drama está encabezado por Shin Min Ah como Navier, Joo Ji Hoon en el papel del emperador Sovieshu, Lee Jong Suk como Heinrey y Lee Se Young como Rashta, personaje cuya llegada altera el equilibrio político de la corte. El reparto se completa con Lee Bong Ryun, Choi Dae Hoon, Park Ho San, Jung Young Joo y Nam Yun Ho.

Fechas de estreno de todos los capítulos de ‘La emperatriz divorciada’

Disney+ confirmó que la serie coreana ‘La emperatriz divorciada’, también conocida como ‘The Remarried Empress’, tendrá diez episodios distribuidos a lo largo de noviembre de 2026. Tras el adelanto de su estreno, el calendario quedó organizado de la siguiente manera. Los lanzamientos se realizan a las 3.00 a. m. (hora de Perú) en las siguientes fechas señaladas:

Episodios 1 al 4: martes 3 de noviembre de 2026 (ya disponibles)

Episodios 5 y 6: miércoles 11 de noviembre de 2026

Episodios 7 y 8: miércoles 18 de noviembre de 2026

Episodios 9 y 10: miércoles 25 de noviembre de 2026 (final).

‘La emperatriz divorciada’: ¿de qué tratan los primeros episodios?

Los primeros capítulos de ‘La emperatriz divorciada’ establecen las tensiones que definirán el futuro de los protagonistas y presentan las rivalidades que dominan el palacio imperial.