Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Indira Huilca responde y Keiko podría perder facultades legislativas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Cultura Asiática

¿Cuándo salen los capítulos de 'La emperatriz divorciada'?: fecha de estreno y guía de episodios

El estreno de 'La emperatriz divorciada' se adelantó en Disney Plus. Conoce el calendario de emisión oficial del esperado k-drama protagonizado por Shin Min Ah, Joo Ji Hoon y Lee Jong Suk.

'La emperatriz divorciada' tendrá 10 capítulos en Disney Plus.
'La emperatriz divorciada' tendrá 10 capítulos en Disney Plus. | Disney PlusDisney Plus
Por
google iconLa República en Google

El estreno de ‘La emperatriz divorciada’ llegó antes de lo previsto. Aunque Disney Plus había anunciado su debut para el 4 de noviembre, la plataforma adelantó el lanzamiento al 3 de noviembre y sorprendió a los fans con los cuatro primeros capítulos disponibles. La serie seguirá una emisión semanal hasta completar sus diez episodios.

Basada en uno de los webtoons más populares de Corea del Sur, el k-drama mezcla romance, intrigas políticas y disputas de poder dentro de una corte imperial. Mientras el público descubre los primeros pasos de Navier, interpretada por Shin Min Ah, la expectativa también se centra en la llegada de las próximas emisiones y en el rumbo que tomarán los protagonistas de esta historia.

Puedes ver

¿Quién es quién en 'La emperatriz divorciada'?: reparto completo de la esperada serie coreana de Disney Plus con Shin Min Ah

lr.pe

Una historia de imperios enfrentados y un elenco de primer nivel

‘La emperatriz divorciada’, basada en la novela web de Alphatart y en su posterior adaptación al formato webtoon, sigue a Navier, soberana del Imperio del Este, cuya vida cambia cuando el emperador Sovieshu decide poner fin a su matrimonio tras llevar al palacio a Rashta, una esclava fugitiva. Lo que parece una derrota pública termina por abrirle una oportunidad inesperada vinculada al príncipe Heinrey, heredero del Reino del Oeste.

LR Focus

El drama está encabezado por Shin Min Ah como Navier, Joo Ji Hoon en el papel del emperador Sovieshu, Lee Jong Suk como Heinrey y Lee Se Young como Rashta, personaje cuya llegada altera el equilibrio político de la corte. El reparto se completa con Lee Bong Ryun, Choi Dae Hoon, Park Ho San, Jung Young Joo y Nam Yun Ho.

Puedes ver

Estrenos doramas noviembre 2026: fechas, horarios y plataformas de streaming dónde ver los nuevos kdramas online

lr.pe

Fechas de estreno de todos los capítulos de ‘La emperatriz divorciada’

Disney+ confirmó que la serie coreana ‘La emperatriz divorciada’, también conocida como ‘The Remarried Empress’, tendrá diez episodios distribuidos a lo largo de noviembre de 2026. Tras el adelanto de su estreno, el calendario quedó organizado de la siguiente manera. Los lanzamientos se realizan a las 3.00 a. m. (hora de Perú) en las siguientes fechas señaladas:

  • Episodios 1 al 4: martes 3 de noviembre de 2026 (ya disponibles)
  • Episodios 5 y 6: miércoles 11 de noviembre de 2026
  • Episodios 7 y 8: miércoles 18 de noviembre de 2026
  • Episodios 9 y 10: miércoles 25 de noviembre de 2026 (final).

‘La emperatriz divorciada’: ¿de qué tratan los primeros episodios?

Los primeros capítulos de ‘La emperatriz divorciada’ establecen las tensiones que definirán el futuro de los protagonistas y presentan las rivalidades que dominan el palacio imperial.

  • Episodio 1: La aparición de Rashta provoca un cambio inesperado en la vida política y personal de la familia imperial
  • Episodio 2: Navier comienza a cuestionar las decisiones del emperador mientras un visitante extranjero llama la atención de la corte
  • Episodio 3: Las celebraciones de año nuevo exponen nuevas alianzas y revelan ambiciones ocultas
  • Episodio 4: La cercanía entre Navier y Heinrey despierta inquietud dentro del palacio, mientras Rashta busca ganar influencia.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú se incorpora a plataforma legal internacional con presencia en los principales centros de negocios del mundo

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver al tenista peruano en el Masters 1000 de París

Accidente en Panamericana Norte entre bus de Cruz del Sur y tráiler deja dos fallecidos y cierre total de la vía

Cultura Asiática

¿Quién es quién en 'La emperatriz divorciada'?: reparto completo de la esperada serie coreana de Disney Plus con Shin Min Ah

¿Quién es quién en 'Un trabajo maldito'?: reparto completo de la nueva serie coreana que causa furor en Netflix

Estrenos doramas noviembre 2026: fechas, horarios y plataformas de streaming dónde ver los nuevos kdramas online

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Con 182 homicidios, octubre fue el mes más violento en la gestión de Keiko Fujimori

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”