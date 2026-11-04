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Ignacio Buse ganó importante premio tras vencer a Daniil Medvédev y avanzar a tercera ronda del Masters 1000 de París 2026

El tenista peruano consiguió una importante recompensa económica tras eliminar al número cinco del mundo y avanzar a los octavos de final del torneo realizado en París.

Ignacio Buse destaca en el Masters 1000 de París. Foto: ATP
Ignacio Buse destaca en el Masters 1000 de París. Foto: ATP
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Ignacio Buse atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional. El tenista peruano consiguió una histórica victoria ante el ruso Daniil Medvédev, actual número cinco del ranking ATP, y aseguró su clasificación a los octavos de final del Masters 1000 de París 2026. Sin embargo, su destacada participación en el certamen francés también representa un importante beneficio económico.

Tras imponerse por un doble 6-4 ante el experimentado jugador ruso, ‘Nacho’ aseguró un premio de 84,890 euros, cifra que equivale aproximadamente a 329,728 soles. Este monto corresponde a la recompensa establecida para los jugadores que alcanzan los octavos de final del torneo parisino.

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Ignacio Buse ganó importante premio por avanzar a tercera ronda del Masters 1000 de París 2026

De igual forma, esta no es la única cantidad que ha conseguido el deportista nacional durante su participación en el campeonato en suelo francés. Ignacio Buse ya había asegurado 25,220 euros por superar la primera ronda y otros 45,520 euros por avanzar a la segunda instancia.

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Con este último triunfo, el tenista peruano acumula 155,630 euros en premios durante el Masters 1000 de París, una cifra equivalente a aproximadamente 604,513 soles. Este monto podría incrementarse considerablemente si consigue superar su siguiente compromiso y continúa avanzando en el cuadro principal.

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¿Cuándo es el próximo partido de Ignacio Buse en el Masters 1000 de París?

El próximo desafío de Ignacio Buse será frente al portugués Nuno Borges, quien consiguió su clasificación tras eliminar al ruso Karén Jachánov. El encuentro está programado para este jueves 5 de noviembre, aunque todavía no se ha confirmado el horario, el cual podría variar dependiendo de los primeros partidos del día.

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