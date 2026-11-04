Contraloría pide al Ejército no pagar la reparación de 3 helicópteros

El trabajo de reparación de los tres helicópteros ha sido tan malo que no garantizan la aeronavegabilidad de los tres helicópteros del Ejército. Foto: La República

El trabajo de reparación de los tres helicópteros ha sido tan malo que no garantizan la aeronavegabilidad de los tres helicópteros del Ejército. Foto: La República

Al detectar deficiencias, incumplimientos y anomalías en la reparación mayor (overhaul) de tres helicópteros de fabricación rusa, la Contraloría recomendó al comandante general del Ejército, Oswaldo Calle Talledo, que no pague el monto pendiente del contrato a la empresa panameña Milenium Veladi Corp., representante de la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC).

La suma total del servicio alcanzó los US$20.3 millones, de los cuales falta cancelar más de US$6 millones (alrededor de S/20 millones).

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Durante el proceso de verificación de la conformidad y pago de la prestación de servicios por parte de Milenium Veladi Corp., los auditores del Órgano de Control Institucional del Ejército (OCI-EP) identificaron que los oficiales responsables de la recepción y conformidad de los tres helicópteros pasaron por alto varias fallas en la ejecución del contrato, conforme a la documentación a la que tuvo acceso La República.

Lo más grave es que, en el informe de la Contraloría, se especifica que esas carencias técnicas identificadas son potencialmente dañinas para la aeronavegabilidad de las máquinas de fabricación rusa, de cuya reparación mayor se encargó Milenium Veladi Corp.: las unidades de la Aviación del Ejército Mi-171-ShP, Mi-171-SH y Mi-8MTV-1.

En el mismo documento, fechado el 29 de octubre, remitido al comandante general del Ejército, general de división Oswaldo Calle, se indica expresamente que oficiales de la institución dieron el visto bueno a los trabajos de reparación mayor de Milenium Veladi Corp., pese a que tenían conocimiento de graves incumplimientos. Por lo que no se le debe cancelar al contratista.

Sin embargo, el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), la entidad que contrató a la empresa panameña, demandó a la Oficina de Economía del Ejército (OEE) que hiciera el pago pendiente por el trabajo cumplido, como informó La República.

“Se viene tramitando el pago de la prestación del servicio con una conformidad otorgada por la mayoría de miembros de un comité de recepción, lo que no concuerda con lo establecido en el contrato y sus bases. Esta situación pone en riesgo el pago de un servicio cuyo cumplimiento no estaría debidamente acreditado, pudiendo afectar la seguridad operacional de las aeronaves”, se lee en el informe de control.

No solo un ingeniero aeronáutico contratado especialmente por la OCI del Ejército para evaluar el overhaul realizado por Milenium Veladi Corp. expuso el deplorable servicio del contratista. También lo hizo el comandante general de la Aviación del Ejército, general Vitorio Bossio Ballesteros, usuario de los tres helicópteros. Reportó al jefe del Servicio de Material de Guerra, “una relación de observaciones detectadas en los helicópteros con matrícula EP-666, EP-669 y EP-654, luego de su recepción”.

El general Bossio anotó hasta 29 “observaciones” las que evidencian una negligente y cuestionable reparación mayor de los tres helicópteros rusos a manos de Milenium Veladi. Ahora esta empresa reclama el pago de S/20 millones por el mal servicio y se perfila para el overhaul y extensión horaria de otros 15 helicópteros del Ejército.

Una muestra de las deficiencias detectadas