Balean combi en plena ruta y dejan heridos a chofer y pasajero en el Callao

Testigos señalan que dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el vehículo.

Testigos señalan que dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el vehículo.

La violencia contra el transporte público continúa en Lima y Callao. Esta vez, el conductor de una combi y uno de sus pasajeros resultaron heridos tras un ataque armado perpetrado cuando la unidad circulaba por el cruce de las avenidas Venezuela y Víctor Raúl Haya de la Torre, en la provincia constitucional del Callao.

De acuerdo con fuentes policiales, dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y abrieron fuego contra sus ocupantes. El atentado ocurrió mientras la combi realizaba su recorrido habitual, lo que generó alarma entre quienes se encontraban en la zona.

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Producto de los disparos, el conductor, identificado como Jesús Alexander Holguín, recibió un impacto de bala en el hombro. En tanto, el pasajero Orlando César Barrios Aquije, quien viajaba en el asiento del copiloto, resultó herido en la mano izquierda.

Ambos fueron trasladados a centros de salud para recibir atención médica. Holguín fue llevado en la propia combi hasta el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, mientras que Barrios Aquije fue evacuado por personal del Serenazgo de La Perla al Hospital Sabogal.

Sicarios abandonaron motocicleta tras ataque en el Callao

Tras reportarse el atentado, agentes de la Policía Nacional desplegaron un operativo para ubicar y capturar a los responsables. Durante las diligencias, los efectivos encontraron algunos objetos que los atacantes habrían dejado durante su huida.

En la calle Baca Flor, cerca del cruce con la avenida Venezuela, se hallaron un casco, el silenciador del arma que presuntamente utilizaron en el ataque y el asiento de la motocicleta.

Los sujetos continuaron escapando hasta la calle Elías Chunga Zapata, a varias cuadras del primer punto, donde finalmente abandonaron el resto del vehículo menor.

Peritos de Criminalística llegaron a ambos lugares para recoger evidencias y realizar las diligencias correspondientes, entre ellas la búsqueda de huellas dactilares que permitan identificar a los responsables.

Las primeras investigaciones apuntan a un presunto caso de extorsión contra transportistas, una modalidad delictiva que mantiene en alerta a los conductores de Lima y Callao.

Ataques contra transportistas continúan en Lima

Este nuevo atentado se suma a otros hechos de violencia registrados contra trabajadores del transporte público. En las últimas horas, un conductor de la empresa Santo Cristo fue asesinado a balazos mientras realizaba su recorrido en el distrito de Chorrillos.

El crimen ocurrió en la intersección de la avenida Guardia Civil con la calle Los Meteoros, donde el transportista fue atacado con disparos dentro de su unidad.

Ambos casos vuelven a poner en evidencia la vulnerabilidad de los conductores del transporte público frente a los ataques armados y las presuntas redes de extorsión que operan en la capital y el primer puerto.