El Niño pone en riesgo 80.000 empleos por paralización de la actividad pesquera

La industria pesquera enfrenta un escenario incierto ante los cambios en las condiciones oceanográficas y sus efectos sobre la actividad extractiva.

La industria pesquera enfrenta un escenario incierto ante los cambios en las condiciones oceanográficas y sus efectos sobre la actividad extractiva. Difusión

Alrededor de 80.000 puestos de trabajo vinculados a la actividad pesquera estarían en riesgo si se prolonga la paralización de parte de la flota por los efectos del fenómeno El Niño, estimó la Asociación de Exportadores (ADEX). El gremio advirtió que una apertura tardía de la temporada de anchoveta o una cuota reducida podría extender la inactividad de las embarcaciones y afectar a las empresas y trabajadores que dependen de esta actividad.

El deterioro del sector también se refleja en sus resultados comerciales. Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones pesqueras peruanas alcanzaron los US$2.977 millones, una caída de 13,3% frente al mismo periodo de 2025, cuando sumaron US$3.433 millones, según la asociación empresarial. El gremio prevé que los envíos cerrarán el año en terreno negativo debido a las condiciones oceanográficas y su impacto sobre la disponibilidad de especies hidrobiológicas.

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El presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de ADEX, José Ernesto Muñoz, advirtió que la evolución de las condiciones del mar será determinante para el cierre de 2026 y el desempeño de 2027. La incertidumbre se concentra en la próxima temporada de captura de anchoveta, debido a que una apertura tardía o con una cuota reducida prolongaría la paralización de parte de la flota.

Harina y aceite de pescado concentran una caída de 26,8% en sus exportaciones

La pesca tradicional registró exportaciones por US$1.397 millones entre enero y agosto de 2026, una contracción interanual de 26,8%. Su menor desempeño no pudo ser compensado por el avance de algunos productos destinados al consumo humano directo. Este segmento comprende principalmente los despachos de harina y aceite de pescado elaborados a partir de anchoveta, que, según ADEX, representan casi la mitad de las exportaciones pesqueras.

El problema también tiene un componente biológico. En junio, el Ministerio de la Producción suspendió las actividades extractivas de anchoveta destinadas al consumo humano indirecto en la zona norte-centro del litoral, tras las evaluaciones del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), que advirtieron la persistencia de condiciones ambientales cálidas y una mayor vulnerabilidad del recurso.

Muñoz señaló que ocho de cada diez ejemplares identificados eran juveniles, por lo que respaldó la decisión de suspender la extracción en esa zona. Las condiciones cálidas modifican la distribución y el comportamiento de la anchoveta, que puede desplazarse hacia la costa, profundizarse y trasladarse hacia el sur.

La medida de conservación también representa un costo para las empresas pesqueras. De acuerdo con el representante de ADEX, una segunda temporada de pesca de anchoveta en condiciones normales puede generar entre US$900 millones y US$1.400 millones en exportaciones, dependiendo de la cuota autorizada.

Pota aumentó 56% en volumen, pero menores precios limitaron sus ingresos

El comportamiento de las exportaciones pesqueras no fue uniforme. Mientras la pesca tradicional registró una fuerte contracción, algunos productos destinados al consumo humano directo mostraron avances.

Entre enero y agosto, el volumen exportado de pota creció 56%. Sin embargo, la reducción de sus precios internacionales limitó el incremento de los ingresos obtenidos por sus ventas al exterior. También registraron un desempeño favorable el perico, el atún y la concha de abanico, mientras que la trucha presentó un retroceso.

Gremio pide créditos con garantía estatal para empresas pesqueras

Ante el deterioro de los resultados del sector, ADEX solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establecer una línea de financiamiento con garantía estatal, administrada por Cofide, que incluya a las pequeñas empresas pesqueras formales.

El gremio también planteó postergar hasta fines de 2027 los pagos a cuenta del impuesto a la renta y del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), además de permitir el fraccionamiento de deudas tributarias y garantizar la cobertura de EsSalud para los tripulantes.

Muñoz advirtió que una apertura tardía de la siguiente temporada o una cuota reducida podría mantener a parte de la flota sin operar durante más de un año. En ese escenario, las empresas tendrían que seguir afrontando costos fijos sin ingresos suficientes para sostener sus operaciones.