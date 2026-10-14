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Resultados de La Tinka del miércoles 14 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados y números ganadores del sorteo de La Tinka de este miércoles 14 de octubre EN VIVO. Además del sorteo principal, se jugará el Sí o Sí y la Boliyapa.

El sorteo incluirá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus oportunidades de ganar y maximizar su éxito en La Tinka.
El sorteo incluirá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus oportunidades de ganar y maximizar su éxito en La Tinka.Foto: La Tinka
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Este miércoles 14 de octubre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/8.000.000. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Resultados de La Tinka del miércoles 14 de octubre

20:10
14/10/2026

¿Hasta que hora puedo jugar La Tinka?

Para probar tu suerte hoy, 14 de octubre de 2026, deberás de jugar a La Tinka hasta las 8.50 p.m., hora en que se cierra el sistema de la lotería. Recuerda que puedes participar ingresando a la página oficial de La Tinka. 

19:39
14/10/2026

La Tinka: ¿cómo recargar saldo con BCP?

- Introduce la cantidad que deseas cargar, que puede ir desde S/30 hasta S/10,000. Si cuentas con un código promocional, no olvides aplicarlo.

- Genera tu código BCP presionando el botón 'continuar' y cópialo.

- Accede a la página de BCP o a la App BCP y selecciona: pago de servicios > compras > La Tinka > recarga Web.

- Ingresa el código BCP generado en tu cuenta de La Tinka y confirma la recarga.

- Recuerda que también puedes cargar saldo en efectivo a través de un agente BCP. Solo necesitas solicitar tu recarga web.

Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

Video destacado

TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

En esta nota, te damos toda la información esencial que necesitas para elegir tus próximos números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.

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