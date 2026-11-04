Loreto: la mitad de las cifras del plan de gobierno de APP analizadas por PerúCheck son imprecisas y falsas De acuerdo con las verificaciones realizadas, cinco resultaron ciertas, tres falsas y tres imprecisas. Entre los principales hallazgos figuran estadísticas desactualizadas sobre anemia infantil, desnutrición y acceso a internet en las escuelas.

Loreto será una de las regiones del país que volverá a las urnas para elegir a su próximo gobernador regional. En la segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2026, prevista para el 29 de noviembre, se enfrentarán Germán Vladimir Chong Ríos, de Somos Perú, y Fernando Meléndez Celis, de Alianza para el Progreso (APP).

En medio de esta contienda electoral, los planes de gobierno se convierten en una herramienta clave para conocer los diagnósticos y las propuestas de quienes aspiran a dirigir la región durante los próximos cuatro años. ¿Qué tan precisas son las cifras que utilizan los partidos para describir la situación de Loreto?

Para responder esta pregunta, PerúCheck analizó 11 afirmaciones estadísticas atribuidas al plan de gobierno de Alianza para el Progreso relacionadas con salud, educación, servicios básicos, economía y medioambiente.

Fernando Meléndez Celis, de Alianza para el Progreso (APP).

La revisión identificó cinco afirmaciones ciertas, tres falsas y tres imprecisas. Entre los principales hallazgos se encuentran porcentajes que no coinciden con los registros oficiales más recientes, estadísticas correspondientes a periodos anteriores y cifras que requieren precisiones metodológicas.

Verificaciones de PerúCheck.

1. El 58,1% de los niños de 6 a 35 meses de Loreto tiene anemia

FALSO. De acuerdo con el informe Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales – ENDES 2025 , elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 45,6% de los niños de 6 a 35 meses de Loreto presentó anemia en 2025, cifra inferior al 58,1% señalado en la afirmación.

Según el cuadro n.º 06.1A del documento, la prevalencia de anemia infantil en Loreto fue de 47,3% en 2023, 50,9% en 2024 y 45,6% en 2025, utilizando los criterios de la nueva directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si bien el porcentaje de 58,1% corresponde a un registro de 2023 calculado con la metodología anterior, la afirmación omite el año de referencia y utiliza un rango de edad distinto al empleado por el INEI, que considera a niñas y niños de 6 a 35 meses.

Porcentaje de menores de 6 a 35 meses de edad con prevalencia de anemia según departamento 2021-2025.

2. El 21,7% de los niños menores de cinco años de Loreto presenta desnutrición crónica

IMPRECISO. De acuerdo con el informe Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales – ENDES 2025 , elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 20,8% de los niños menores de cinco años de Loreto presentó desnutrición crónica en 2025, cifra ligeramente inferior al 21,7% señalado en la afirmación.

Según el cuadro n.º 04A, página 50 del documento, el 21,7% corresponde a 2023, mientras que en 2024 la prevalencia fue de 19,5% y en 2025 alcanzó el 20,8%. Las cifras fueron calculadas utilizando el patrón de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque la estimación aumentó 1,3 puntos porcentuales entre 2024 y 2025, el informe no identifica una diferencia estadísticamente significativa entre ambos años.

Porcentaje de menores de 5 años con desnutrición crónica, según características, 2021-2025.

3. El 32% de las adolescentes de 15 a 19 años de Loreto ya son madres o están embarazadas por primera vez

FALSO. De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024 , elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 21,8% de las adolescentes de 15 a 19 años de Loreto ya eran madres o estaban embarazadas por primera vez en 2024, porcentaje inferior al 32% señalado en la afirmación.

Asimismo, los registros oficiales muestran que en 2023 este indicador alcanzó el 23% en Loreto. Esto significa que el porcentaje citado tampoco corresponde al año anterior.

4. En 2025, solo el 4,2% de los estudiantes de segundo de primaria alcanzó un nivel satisfactorio en lectura

FALSO. De acuerdo con los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes (ENLA) 2025 , publicados por el Ministerio de Educación (Minedu), segundo grado de primaria no formó parte de los grados evaluados en 2025. La evaluación comprendió cuarto grado de primaria, segundo de secundaria y quinto de secundaria.

Por otro lado, el informe ¿Qué aprendizajes logran nuestros estudiantes? Evaluación Muestral de Estudiantes 2022 – Loreto señala que el 10,7% de los estudiantes de segundo grado de primaria de Loreto alcanzó el nivel satisfactorio en lectura en 2022.

Por tanto, la afirmación es falsa, ya que atribuye a 2025 un resultado del 4,2% que no puede corroborarse con la evaluación oficial de ese año, debido a que el segundo grado de primaria no fue evaluado.

5. Solo el 14% de las escuelas primarias y el 36% de las secundarias de Loreto cuentan con acceso a internet

IMPRECISO. Según los datos del Observatorio Nacional de Prospectiva del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) , que recoge estadísticas del Ministerio de Educación (Minedu), en 2023 el 21,3% de las escuelas primarias y el 38,4% de las secundarias de Loreto contaban con acceso a internet.

Los registros históricos muestran que, en primaria, el porcentaje fue de 14,4% en 2016 y 14,3% en 2020, cifras cercanas al 14% señalado en la afirmación. En secundaria, el acceso alcanzó el 36,3% en 2020 y el 35,4% en 2022, valores próximos al 36% mencionado.

6. El 54,3% de los hogares de Loreto tiene acceso al agua potable y saneamiento básico

IMPRECISO. Según el informe Acceso a los servicios básicos en el Perú, 2024 , elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 74,1% de los hogares de Loreto tenía acceso al servicio de agua por red pública en 2024, mientras que el 53,0% contaba con alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas.

Ambos porcentajes corresponden a indicadores diferentes y no permiten establecer cuántos hogares disponen simultáneamente de los dos servicios.

Por otro lado, el 54,3% mencionado en el plan de gobierno ha sido citado en publicaciones sobre el acceso al agua potable de la población de Loreto en 2024, pero no se ha corroborado que represente el porcentaje de hogares que cuentan con agua y saneamiento básico.

7. En 2019, el 52,6% de los hogares rurales de Loreto tenía acceso a electricidad por red pública

CIERTO. Según el informe Acceso a los servicios básicos en el Perú, 2013-2019 , publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 52,6% de los hogares rurales de Loreto tenía acceso a energía eléctrica mediante red pública en 2019.

El dato figura en el gráfico n.º 4.4, página 27, elaborado con información de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) de 2019.

Ese año, Loreto fue el segundo departamento con menor cobertura eléctrica rural del país, solo por encima de Ucayali (51,3%). En contraste, el acceso alcanzaba el 95,5% de los hogares urbanos de Loreto, lo que evidencia una importante brecha territorial.

8. En 2020, Loreto contaba con 35 millones de hectáreas de bosques naturales

CIERTO. Según el Compendio Estadístico de Loreto 2021 del INEI , elaborado con información del Ministerio del Ambiente (Minam), Loreto registró 34,9 millones de hectáreas de bosque húmedo amazónico en 2020. La cifra equivale aproximadamente a 35 millones de hectáreas, por lo que la afirmación es correcta.

9. En 2021, Loreto aportó el 1,6% del PBI nacional

CIERTO. Según el Segundo Estudio de Transparencia Regional EITI Loreto 2019–2021 , elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Loreto representó el 1,61% del PBI nacional en 2021 y ocupó el puesto 13 entre los 24 departamentos considerados. Por tanto, el 1,6% señalado en la afirmación corresponde al redondeo de la cifra oficial.

10. En 2021, el comercio representó el 17,6% de la economía regional y la actividad de minerales, petróleo y gas el 17%

CIERTO. Según el Estudio de la Dinámica Económico-Laboral Actual y Tendencia en Loreto , publicado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) con información del INEI, el comercio representó el 17,6% del valor agregado bruto (VAB) de Loreto en 2021, mientras que la minería, categoría que incluye la extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos, aportó el 17,0%.

Ambos porcentajes coinciden con la afirmación. La precisión es que se refieren a la estructura del VAB regional a precios constantes, no a la participación de estas actividades en el PBI nacional.

11. Loreto ocupaba el puesto 22 de 25 regiones en competitividad, según INCORE 2020

CIERTO. Según el Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2020 , elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), Loreto ocupó el puesto 22 de 25 regiones evaluadas, tras retroceder una posición respecto de 2019.

El informe señala que Loreto obtuvo sus resultados más desfavorables en los pilares de Salud y Educación, en los que ocupó el último lugar. Por tanto, la afirmación coincide con la clasificación oficial de 2020.

Nota elaborada por Valeria Coca, de PerúCheck.