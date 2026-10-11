Resultados de La Tinka del domingo 11 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
La Tinka se ha convertido en uno de los sorteos más esperados del país. Los interesados en participar deberán adquirir sus boletos para ser parte de este emocionante evento que ofrece grandes oportunidades de ganar.
Este domingo 11 de octubre, Intralot llevará a cabo el sorteo de La Tinka, que cuenta con un pozo acumulado de S/32.028.264.Foto: composición LR
Este domingo 11 de octubre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/32.028.264. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.
Resultados de La Tinka del domingo 11 de octubre
18:53
11/10/2026
¿Qué número suelen salir en La Tinka?
De acuerdo con los datos suministrados por Intralot, los dígitos que se han seleccionado con mayor frecuencia en los sorteos de La Tinka incluyen el 13, 12, 39 y 14. Esta tendencia en la elección de los participantes hacia estos números se atribuye a su constante presencia en los resultados de los sorteos, incentivando así su elección repetida.