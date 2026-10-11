Resultados de La Tinka del domingo 11 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

De acuerdo con los datos suministrados por Intralot, los dígitos que se han seleccionado con mayor frecuencia en los sorteos de La Tinka incluyen el 13, 12, 39 y 14. Esta tendencia en la elección de los participantes hacia estos números se atribuye a su constante presencia en los resultados de los sorteos, incentivando así su elección repetida.