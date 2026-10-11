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Sociedad

Reventó La Tinka este domingo 11 de octubre: conoce los números ganadores del pozo de S/32 millones

¡La Tinka rompe récord! El 11 de octubre se llevó a cabo un nuevo sorteo en el que un afortunado ganó S/ 32.028.264, marcando un hito en la lotería peruana.

¡Histórico premio millonario en La Tinka! Descubre la jugada ganadora de más de S/32 millones | Composición LR
¡Histórico premio millonario en La Tinka! Descubre la jugada ganadora de más de S/32 millones | Composición LR
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¡Reventó el Pozo Millonario! El domingo 21 de septiembre se realizó un nuevo sorteo de La Tinka, el popular juego de lotería más grande del Perú. En esta ocasión, un afortunado ganador se llevó el pozo, que superó el récord histórico de más de 32 millones de soles (S/32.028.264).

Según el juego de lotería peruano, se trata de un ciudadano que adquirió su boleto en una casa de apuestas de San Isidro, en Lima, el mismo domingo 11 de octubre, sin imaginar que sería merecedor de una suma tan cuantiosa.

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¿Cuál fue la jugada ganadora de La Tinka?

Las bolillas ganadoras del domingo 11 de octubre fueron los números 27, 8, 30, 40, 3 y 33. Resultado que hará millonario a un afortunado por comprar en la casa de apuestas.

En este nuevo sorteo, se registró un ganador de la boliyapa con el número 7. Ahora, el próximo pozo del sorteo de  Intralot  será de S/8.000.000.

¿Se pagan impuestos por el premio millonario de La Tinka?

De acuerdo con Intralot y el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), el premio millonario de La Tinka no está sujeto al pago de Impuesto a la Renta ni IGV, pero sí aplica un impuesto municipal. La tasa establecida para las loterías en general es del 10% sobre el monto total ganado.

Por ejemplo, si un jugador gana S/1.000.000, se le descontará un 10%, equivalente a S/100.000, por lo que el monto final a recibir será de S/900.000. Este porcentaje se descuenta automáticamente antes de la entrega del premio.

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