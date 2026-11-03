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Tras más de 50 años como el 'edificio fantasma' de Lima: inician obras para revivir la Torre Trecca de EsSalud en 48 meses y S/486 millones de inversión

El proyecto incluirá más de 145 consultorios y 300 equipos médicos para ofrecer más de 20 especialidades, fortaleciendo así los servicios de salud y descongestionando redes asistenciales en Lima.

La inauguración está prevista en 18 meses. Se ofrecerán más de 20 especialidades médicas y se proyecta atender a 1,4 millones de asegurados sin costo adicional en su cobertura de salud.
La inauguración está prevista en 18 meses. Se ofrecerán más de 20 especialidades médicas y se proyecta atender a 1,4 millones de asegurados sin costo adicional en su cobertura de salud. | Foto: Andina
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La Torre Trecca de EsSalud inició una nueva etapa este martes 3 de noviembre de 2026, con el comienzo de las obras para transformar el edificio ubicado en la cuadra 14 de la avenida Arenales, en Jesús María. El proyecto contempla una inversión de S/486,3 millones y busca convertir la infraestructura, que permaneció paralizada durante décadas, en un moderno complejo de atención ambulatoria especializada para los asegurados de Lima y Callao.

Durante la ceremonia de inicio de los trabajos, la presidenta Keiko Fujimori anunció que la inauguración está prevista en un plazo de 18 meses. La ejecución está a cargo del Consorcio Trecca S.A.C., concesionario del proyecto, que contrató a HV Salfacorp, empresa del grupo SalfaCorp, para desarrollar la transformación. La iniciativa apunta a ampliar la capacidad de atención de EsSalud y descongestionar las redes asistenciales Rebagliati, Almenara y Sabogal.

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Torre Trecca de EsSalud: inversión de S/486 millones y plazo previsto para terminar las obras

El proyecto contempla una inversión de S/486,3 millones y la intervención de una infraestructura que permaneció inconclusa desde el inicio de su construcción, en 1971. Según lo anunciado durante la ceremonia, la nueva Torre Trecca sería inaugurada en 18 meses. La mandataria destacó la articulación entre el sector público y privado para reactivar una obra que estuvo paralizada durante aproximadamente 16 años.

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La ejecución comprende el reforzamiento de la estructura, la remodelación integral, la ampliación y rehabilitación de distintos componentes del edificio, además de la incorporación de equipamiento médico especializado. La intervención permitirá recuperar y modernizar 59.140 metros cuadrados distribuidos en 26 niveles, incluidos tres sótanos. También se contempla la demolición parcial de algunos componentes de la infraestructura existente.

El proyecto avanzó luego de una serie de gestiones técnicas y contractuales. En febrero de 2026, EsSalud y el Consorcio Trecca suscribieron la Adenda N.° 2 al contrato de Asociación Público-Privada, con la que se actualizaron condiciones que habían impedido iniciar la ejecución. Posteriormente, el concesionario firmó el contrato con HV Salfacorp para desarrollar las obras.

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Más de 145 consultorios y 300 equipos médicos: así será el nuevo complejo de atención

Una vez implementada, la Torre Trecca contará con más de 145 consultorios y alrededor de 300 equipos biomédicos. Entre ellos figuran tres equipos de resonancia magnética, cuatro tomógrafos y cinco mamógrafos, destinados a fortalecer los servicios de diagnóstico y atención especializada.

El complejo ofrecerá más de 20 especialidades médicas, entre las que se encuentran cardiología, ginecología, gastroenterología, neurología y pediatría. También brindará consultas ambulatorias, atención de urgencias, evaluación de pacientes con riesgo quirúrgico, diagnóstico por imágenes, procedimientos médicos y prevención oncológica.

De acuerdo con las cifras mencionadas durante el anuncio, se proyecta que el establecimiento atienda a 1,4 millones de asegurados durante sus primeros años de funcionamiento. La nueva infraestructura permitirá duplicar la capacidad de atención ambulatoria de EsSalud en Lima y recibirá a pacientes de las redes Rebagliati, Almenara y Sabogal.

La atención formará parte de la cobertura de salud de los asegurados, sin que acudir a la Torre Trecca represente un pago adicional. El modelo de Asociación Público-Privada bajo la modalidad de bata blanca incluye la infraestructura, el equipamiento, los servicios administrativos y la gestión de las prestaciones asistenciales especializadas.

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