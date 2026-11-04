El pueblo de España que parece detenido en la Edad Media: conserva murallas, palacios del siglo XVI y un castillo que fue escenario de películas y series El castillo del siglo XIII, ahora Museo Zuloaga, y sus calles empedradas brindan un recorrido fascinante, mientras su Plaza Mayor y casas nobles reflejan la tradición local.

En la provincia de Segovia, en Castilla y León, existe un pueblo que conserva buena parte de su arquitectura medieval y parece detenido en el tiempo. Se trata de Pedraza, una localidad amurallada que destaca por sus calles empedradas, antiguas casonas y construcciones históricas.

Su patrimonio también ha convertido al municipio en un escenario atractivo para producciones audiovisuales como 'Isabel' y '30 monedas'. Además, ocupa el décimo puesto en la clasificación de los pueblos mejor valorados de España en 2026, elaborada por la asociación Los Pueblos más Bonitos de España a partir de las valoraciones de los viajeros.

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Pedraza conserva un castillo del siglo XIII y palacios históricos

Uno de los principales atractivos de Pedraza es su castillo, una fortaleza construida en el siglo XIII que fue adquirida en 1926 por el pintor Ignacio Zuloaga. Actualmente, el recinto alberga el Castillo-Museo Zuloaga y conserva parte de su estructura medieval.

El recorrido por el pueblo también permite conocer la Puerta de la Villa, el antiguo acceso a la localidad, y la Plaza Mayor, rodeada de edificios históricos. Entre sus construcciones destacan las casas nobles y los palacios levantados durante el siglo XVI, que mantienen la arquitectura tradicional de la zona.

El pueblo español que sirvió de escenario para películas y series

La conservación de sus calles y edificios históricos ha convertido a Pedraza en una localización elegida para diferentes producciones audiovisuales. Entre ellas figuran la película 'Blancanieves', estrenada en 2012, y las series 'Isabel' y '30 monedas', que aprovecharon su apariencia medieval para recrear otras épocas.

Además de su patrimonio arquitectónico, la localidad destaca por su gastronomía tradicional, especialmente por el cordero lechal asado y el cochinillo. Sus restaurantes, pastelerías y establecimientos artesanales complementan la experiencia de los visitantes que llegan a este municipio segoviano.