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Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados y números ganadores del sorteo de La Tinka de este miércoles 7 de octubre EN VIVO. Además del sorteo principal, se jugará el Sí o Sí y la Boliyapa.

Sorteo de la Tinka de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026.
Sorteo de la Tinka de hoy, miércoles 7 de octubre de 2026.Foto: Intralot
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Este miércoles 7 de octubre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/31.503.945. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre

22:47
7/10/2026

¿Cuál es el precio de una jugada de La Tinka?

Participar en La Tinka tiene un costo de S/5 por una jugada básica. Los jugadores también pueden añadir la Boliyapa por S/1 adicional. Además, existen opciones de jugadas múltiples para quienes deseen ampliar sus combinaciones.

22:47
7/10/2026

¿A qué hora cierra la venta de La Tinka?

Los boletos de La Tinka pueden adquirirse hasta las 8:50 p. m. de los miércoles y domingos, días en que se realizan los sorteos. Después de esa hora, ya no es posible comprar una nueva cartilla y será necesario esperar hasta la siguiente fecha.

20:00
7/10/2026

La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar?

Los Combos Tinkeros también representan una estrategia inteligente para optimizar tu inversión. Al comprar por adelantado varios sorteos, obtienes descuentos importantes:

- 8 sorteos mensuales: 10% descuento

- 36 sorteos trimestrales: 20% descuento

- 96 sorteos anuales: 40% descuento

Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

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LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

En esta nota, te damos toda la información esencial que necesitas para elegir tus próximos números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.

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