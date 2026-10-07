Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Este miércoles 7 de octubre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/31.503.945. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.

Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre 22:47 ¿Cuál es el precio de una jugada de La Tinka? Participar en La Tinka tiene un costo de S/5 por una jugada básica. Los jugadores también pueden añadir la Boliyapa por S/1 adicional. Además, existen opciones de jugadas múltiples para quienes deseen ampliar sus combinaciones. 22:47 ¿A qué hora cierra la venta de La Tinka? Los boletos de La Tinka pueden adquirirse hasta las 8:50 p. m. de los miércoles y domingos, días en que se realizan los sorteos. Después de esa hora, ya no es posible comprar una nueva cartilla y será necesario esperar hasta la siguiente fecha. 20:00 La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar? Los Combos Tinkeros también representan una estrategia inteligente para optimizar tu inversión. Al comprar por adelantado varios sorteos, obtienes descuentos importantes: - 8 sorteos mensuales: 10% descuento - 36 sorteos trimestrales: 20% descuento - 96 sorteos anuales: 40% descuento

Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

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En esta nota, te damos toda la información esencial que necesitas para elegir tus próximos números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.