"Son una tira de inútiles", criticó Jaime Quito a los ministros designados por Keiko Fujimori en los 100 días de gobierno
Desde Arequipa, el senador indicó su posición a favor del cambio de ministros, al no presentar soluciones concretas para la población en más de tres meses.
El senador Jaime Quito dijo desde Arequipa que todos los ministros estaban cuestionados desde el primer día que empezaron a trabajar. Para él, los menos preparados son el ministro del Interior, César Astudillo, y el de Energía y Minas, que en tres meses no solucionaron ni empezaron a resolver los problemas más urgentes.
Sobre el ministro del Interior, dijo: "No conoce los problemas que realmente debe resolver... lo único que ha demostrado es su matonería en el congreso".
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El ministro de Energía y Minas fue otro criticado, por haber sido accionista de la minera Aruntani, empresa que está contaminando ríos y cuyo plan de descontaminación costará mucho dinero al Estado.
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"El ministro de Energía y Minas está más preocupado por cómo resuelve sus empresas, cuando él ha sido accionista de Aruntani, que contamina a Arequipa y Puno. Han estado mal cerradas estas minas", señaló.
Para el senador, todos los ministros son ineficientes
Tras estos cien primeros días de gobierno, hizo un llamado a los diputados y senadores a hacer control político, es decir, a interpelar a los ministros. En el tema de salud indicó:
"Dijeron que iban a reducir el tema de las colas en los hospitales, solucionar el tema de los medicamentos; nada de eso se ha resuelto, ha empeorado. Ese ministro necesita ser botado, como todo el gabinete tiene que salir, son una tira de inútiles", finalizó el senador Jaime Quito.