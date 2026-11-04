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Política

"Son una tira de inútiles", criticó Jaime Quito a los ministros designados por Keiko Fujimori en los 100 días de gobierno

Desde Arequipa, el senador indicó su posición a favor del cambio de ministros, al no presentar soluciones concretas para la población en más de tres meses.

Jaime Quito a los ministros designados por Keiko Fujimori en los 100 días de gobierno. Foto: Composición/LR
Jaime Quito a los ministros designados por Keiko Fujimori en los 100 días de gobierno. Foto: Composición/LR
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El senador Jaime Quito dijo desde Arequipa que todos los ministros estaban cuestionados desde el primer día que empezaron a trabajar. Para él, los menos preparados son el ministro del Interior, César Astudillo, y el de Energía y Minas, que en tres meses no solucionaron ni empezaron a resolver los problemas más urgentes.

Sobre el ministro del Interior, dijo: "No conoce los problemas que realmente debe resolver... lo único que ha demostrado es su matonería en el congreso".

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El ministro de Energía y Minas fue otro criticado, por haber sido accionista de la minera Aruntani, empresa que está contaminando ríos y cuyo plan de descontaminación costará mucho dinero al Estado.

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"El ministro de Energía y Minas está más preocupado por cómo resuelve sus empresas, cuando él ha sido accionista de Aruntani, que contamina a Arequipa y Puno. Han estado mal cerradas estas minas", señaló.

Para el senador, todos los ministros son ineficientes

Tras estos cien primeros días de gobierno, hizo un llamado a los diputados y senadores a hacer control político, es decir, a interpelar a los ministros. En el tema de salud indicó:

"Dijeron que iban a reducir el tema de las colas en los hospitales, solucionar el tema de los medicamentos; nada de eso se ha resuelto, ha empeorado. Ese ministro necesita ser botado, como todo el gabinete tiene que salir, son una tira de inútiles", finalizó el senador Jaime Quito.

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