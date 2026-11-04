Hecho a medida en el Vaticano: el histórico obsequio que el papa León XIV entregará al Señor de los Temblores en Cusco este 15 de noviembre

El papa León XIV visitará Cusco el 15 de noviembre para entregar un sudario al Señor de los Temblores. La ceremonia se llevará a cabo en la Basílica Catedral durante el Ángelus.

El papa León XIV visitará Cusco el 15 de noviembre para entregar un sudario al Señor de los Temblores. La ceremonia se llevará a cabo en la Basílica Catedral durante el Ángelus. Foto: Andina/difusión

El papa León XIV entregará un sudario confeccionado en el Vaticano a la imagen del Señor de los Temblores, Patrón Jurado de Cusco, durante su visita a la ciudad el domingo 15 de noviembre. El presente será entregado en el atrio de la Basílica Catedral, durante el rezo del Ángelus, luego del encuentro que el pontífice sostendrá con los fieles en el parque arqueológico de Sacsayhuamán.

La imagen será trasladada desde el interior de la Catedral hasta el atrio para que pueda ser vista por los más de 50.000 asistentes que se prevé llegarán a la Plaza Mayor. El anuncio fue realizado por monseñor Israel Condorhuamán Estrada, vocero y administrador de la Catedral, quien explicó que el obsequio fue sugerido por la comitiva del Vaticano durante sus visitas de coordinación a Cusco.

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El presente será elaborado de acuerdo con las medidas del sudario que habitualmente lleva la venerada escultura. Estas dimensiones fueron enviadas a la Santa Sede para que los especialistas preparen la nueva pieza, que tendrá incorporado el escudo papal de León XIV. La entrega se realizará cuando el pontífice rece el Ángelus desde la Plaza Mayor de Cusco.

De acuerdo con monseñor Condorhuamán, la elección de este obsequio responde a que no existe una tradición de coronar imágenes de Jesucristo, como ocurre con distintas advocaciones de la Virgen María y, en algunas ocasiones, con representaciones del Niño Jesús. Por ello, la comitiva vaticana planteó la donación del sudario como presente para el Patrón Jurado de la ciudad.

Más de 50.000 fieles llegarán a la Plaza Mayor de Cusco para el Ángelus del papa

La imagen del Señor de los Temblores será expuesta en el atrio de la Catedral durante la ceremonia, ante la multitud que se congregará en el Hawkaypata, nombre tradicional de la plaza principal. Además, la Virgen Reina de Belén, otra de las imágenes reconocidas como Patrona Jurada de Cusco, será trasladada a Sacsayhuamán, donde León XIV le entregará la Rosa de Oro Papal.

La devoción al Taytacha de los Temblores tiene una historia vinculada al terremoto del 31 de marzo de 1960. Según la tradición cusqueña, los fieles sacaron la imagen a la Plaza Mayor durante el movimiento telúrico y sus réplicas, que se prolongaron por varios minutos. Desde entonces, el Cristo crucificado recibe el nombre de Señor de los Temblores. Cada Lunes Santo recorre el centro histórico en una procesión que reúne, según estimaciones, a más de 120.000 personas.