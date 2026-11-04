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Tráfico en Lima: accidente en la Panamericana Norte genera congestión y desvíos del Metropolitano

El siniestro en San Martín de Porres bloqueó los carriles al norte, dificultando la circulación y provocando largas filas en la Vía de Evitamiento y el puente Santa Rosa.

El accidente en la Panamericana Norte ocasionó que el tránsito se desvíe por zonas alternas.
El accidente en la Panamericana Norte ocasionó que el tránsito se desvíe por zonas alternas.
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Una intensa congestión vehicular se registra la mañana de este miércoles 4 de noviembre en Lima, luego de un accidente de tránsito entre un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur y un tráiler en la Panamericana Norte. El siniestro, ocurrido a la altura del puente Porvenir, en el distrito de San Martín de Porres, dejó dos personas fallecidas y provocó restricciones en la circulación vehicular con dirección al norte de la capital.

De acuerdo con la información de Lima Expresa, la emergencia fue identificada a las 6.21 a. m. por su Centro de Control de Operaciones. Tras el impacto, uno de los vehículos quedó atravesado en la carretera y bloqueó los carriles de circulación, por lo que se dispuso el cierre del tramo afectado.

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La concesionaria desplegó una brigada de bomberos, personal de auxilio vial y una ambulancia para atender la emergencia, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). Asimismo, informó que se esperaba la llegada del representante del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

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La interrupción del tránsito ocasionó una importante acumulación de vehículos en la Vía de Evitamiento que va desde el puente El Porvenir hasta la altura de Puente Nuevo. Los conductores que se desplazan hacia Lima Norte enfrentan mayores dificultades para continuar sus recorridos.

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Metropolitano modifica recorrido de la ruta A

Las consecuencias del accidente también afectan al transporte público. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que la congestión registrada en la Panamericana Norte, a la altura del puente Zarumilla, perjudica la circulación vehicular en la plaza Ramón Castilla.

Ante esta situación, los buses del servicio regular A del Metropolitano modificaron temporalmente su recorrido y fueron desviados por la avenida Alfonso Ugarte.

Durante este trayecto alternativo, las unidades realizan una única parada en la estación Quilca. Por ello, los usuarios deben considerar esta modificación al momento de planificar sus viajes.

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¿Qué vías presentan mayor congestión en Lima?

El cierre de la circulación en sentido hacia el norte genera complicaciones principalmente en los siguientes sectores:

  • Vía de Evitamiento: tramo próximo al puente Porvenir, en San Martín de Porres, afectado por el accidente.
  • Puente Zarumilla: registra congestión que repercute en otras vías de conexión.
  • Plaza Ramón Castilla: presenta dificultades para la circulación vehicular debido a la acumulación de unidades que se desvían también hacia la avenida Tacna.
  • Zona de Acho y puente Santa Rosa: reportan acumulación de vehículos como consecuencia de las restricciones en la Vía de Evitamiento.

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones, considerar mayores tiempos de desplazamiento y mantenerse atentos a las actualizaciones de la ATU y Lima Expresa mientras continúan las diligencias por el accidente.

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