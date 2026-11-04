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Sociedad

Así lucen los dos papamóviles que usará el papa León XIV durante su visita al Perú: pesan casi tres toneladas, tienen escaleras retráctiles y fueron fabricados en 24 días

Los papamóviles que acompañarán al papa León XIV en su visita a Perú fueron presentados, destacando su adaptación para facilitar los desplazamientos del pontífice por diversas ciudades.

El papamóvil de Chevrolet equipado con cúpula, escalera retráctil y capacidad para siete personas, simboliza la cercanía de la Iglesia con sus seguidores.
El papamóvil de Chevrolet equipado con cúpula, escalera retráctil y capacidad para siete personas, simboliza la cercanía de la Iglesia con sus seguidores.Foto: Marco Cotrina / URPI-LR
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Los dos papamóviles que acompañarán al papa León XIV durante su próxima visita al Perú fueron presentados como parte de los preparativos para su recorrido por el país. Las unidades, que llegaron a Lima desde Brasil el fin de semana pasado, fueron acondicionadas especialmente para facilitar los desplazamientos del pontífice por Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, y permitir que los fieles puedan verlo de cerca durante sus actividades oficiales.

Uno de los vehículos fue presentado y bendecido este miércoles en una ceremonia realizada en la sede de la Nunciatura Apostólica, en el distrito limeño de Jesús María. La actividad contó con representantes de la Iglesia católica, autoridades del Gobierno y ejecutivos de General Motors, compañía encargada de las modificaciones realizadas a las camionetas.

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Así fue acondicionado el papamóvil de Chevrolet que acompañará al papa León XIV en Perú

El vehículo presentado corresponde a una camioneta todoterreno de la marca Chevrolet, con un peso aproximado de tres toneladas. Para adecuarla a las necesidades del papa León XIV, fue sometida por 24 días a distintas modificaciones relacionadas con sus desplazamientos y las condiciones de seguridad requeridas durante las actividades previstas en territorio peruano.

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Cada vehículo cuenta con una cúpula de polímero, una escalera retráctil y un sistema de acceso diseñado para facilitar el ingreso del pontífice. Además, tiene capacidad para trasladar a siete personas, incluido el Santo Padre y el personal de seguridad; e incorporan los símbolos de la Santa Sede, entre ellos las banderas blanca y amarilla del Vaticano y el escudo pontificio.

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Los vehículos, llegados de Brasil, tienen capacidad para siete personas y cuentan con cúpulas de polímero, escalera retráctil y símbolos de la Santa Sede.

Los vehículos, llegados de Brasil, tienen capacidad para siete personas y cuentan con cúpulas de polímero, escalera retráctil y símbolos de la Santa Sede.

Cardenal Pedro Barreto bendijo el papamóvil del papa León XIV en la Nunciatura Apostólica

El cardenal Pedro Barreto, arzobispo emérito de Huancayo, bendijo en la Nunciatura Apostólica de Jesús María el papamóvil que usará el papa León XIV. El acto litúrgico inició con una oración y lectura bíblica, culminando con el asperjado de agua bendita sobre el automóvil.

Durante la presentación, el nuncio apostólico Paolo Rocco subrayó que la unidad facilitará que miles de personas vean de cerca al pontífice. A su vez, Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, resaltó que la unidad simboliza a una Iglesia cercana a sus fieles. Al evento asistieron representantes de General Motors, el viceministro de Relaciones Exteriores, Eric Anderson, y el ministro de Transportes, José Angello Tangherlini.

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