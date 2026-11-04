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Karina Rivera revela cómo reaccionó cuando vio que María Pía Copello se quedó con su programa con Timoteo: “Empecé a llorar como niña”

Durante el histórico reencuentro, Karina Rivera reveló una amenaza de aborto que la llevó a retirarse del programa infantil de América Televisión, sin imaginarse que María Pía se iba a quedar con el puesto.


Karina Rivera revela que fue doloroso que cambie el nombre de su programa infantil con Timoteo. Foto: captura/Youtube.
Karina Rivera revela que fue doloroso que cambie el nombre de su programa infantil con Timoteo. Foto: captura/Youtube.Foto: captura/Youtube.
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María Pía Copello y Karina Rivera se reencuentraron por primera vez ante cámaras tras 26 años, luego de que surgieran rumores de una profunda enemistad. Durante la charla, que fue nostálgica y amena, ambas conductoras de televisión contaron su versión de la historia. Además, revelaron cómo llegaron a ser contratadas para trabajar con Ricardo Bonilla, mejor conocido como Timoteo.

Este miércoles 4 de noviembre, Karina Riveraaseguró que ella tuvo una amenaza de aborto, por lo que le pidieron descansar del programa infantil de América Televisión. Fue así que aprobó feliz que tenga un reemplazo. Sin embargo, no se imaginó que la iban a dejar sin trabajo.

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“Entonces, ¿cómo te sentiste tú, Karina, cuando ya cambian el nombre?”, preguntó Ethel Pozo, a lo que Rivera contó cómo fue su reacción al ver que borraron su nombre y relanzaron el programa con el nombre 'María Pía y Timoteo'.

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“Yo estaba viendo televisión como todos los sábados y para mí sí fue (devastador). No es que quiero hacer un show ni nada porque lo he contado siempre tal cual y pueden buscarlo. Yo caí de rodillas al piso y empecé a llorar como niña. Yo decía, ‘¿Por qué no me llamaron? ¿Por qué tanta maldad?’. No entendía”, expresó en el pódcast ‘Sin más que decir’.

Por otro lado, Karina Rivera admitió que también se distanció de Ricardo Bonilla, el personaje detrás de Timoteo. Sin embargo, dos décadas después se volvieron a juntar y lograron amistarse. Además, volvieron a trabajar juntos como dupla.

“Fue algo que también yo lo dije y se lo dije a él: ‘me dejaste de llamar, te olvidaste de mí, me cambiaste por Pía, o sea, ¿te enamoraste?’. Yo era como que la mamá que lo cuidaba y tú (Copello) eras el amor, la que llegaba a enamorarlo. Yo era la corrección y Pía era la chibolita que llegaba a conquistarlo”, narró Rivera.

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