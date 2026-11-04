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Cierran parques de Jesús María y vía auxiliar de la av. Salaverry por la visita del papa León XIV: ¿hasta cuándo estarán restringidos?

Los cierres afectan el Monumento de la Paz, el Parque de la Paloma, el Parque de la Dignidad del Pensionista y la berma central de Salaverry.

La Municipalidad aplicará restricciones de manera progresiva, comenzando el 3 de noviembre, para adecuar la zona.
La Municipalidad aplicará restricciones de manera progresiva, comenzando el 3 de noviembre, para adecuar la zona.Foto: composición LR
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La preparación de los exteriores de la Nunciatura Apostólica para recibir al papa León XIV en Perú ya modifica el uso de los espacios públicos del distrito de Jesús María. La Municipalidad distrital estableció restricciones en cuatro puntos de la avenida Salaverry, mientras que las calles próximas a la sede donde se hospedará el pontífice todavía mantienen la circulación vehicular habitual.

Los trabajos responden a una solicitud del Arzobispado de Lima y contemplan el montaje de estrados y estructuras metálicas para las actividades previstas durante la visita papal. Las restricciones en parques y áreas públicas se extenderán hasta el 16 de noviembre, mientras que los eventuales cierres de calles se aplicarán por etapas, conforme avance la instalación.

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Estos son los cuatro espacios públicos de Jesús María que permanecerán cerrados hasta el 16 de noviembre

La disposición municipal comprende cuatro áreas contiguas a la sede diplomática donde se alojará el pontífice: el Monumento de la Paz, el Parque de la Paloma, el Parque de la Dignidad del Pensionista y la berma central de la avenida Salaverry, frente a la Nunciatura Apostólica. En un recorrido por la zona, RPP comprobó que estos puntos ya permanecen cercados para el inicio del montaje de los estrados.

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A diferencia de los espacios públicos, las calles cercanas a la Nunciatura Apostólica todavía mantienen el tránsito vehicular habitual. Durante la visita realizada por RPP, se constató que la circulación continuaba con normalidad en las avenidas Salaverry y Talara, así como en los jirones Mayta Cápac y Nazca.

Aunque la circulación en avenidas adyacentes como Salaverry, Talara, Mayta Cápac y Nazca se mantiene normal, la comuna advirtió que el cierre de calles se implementará de forma progresiva desde el martes 3 de noviembre. Por ello, las condiciones de circulación podrían modificarse a medida que avance el acondicionamiento del lugar.

En paralelo, comerciantes que trabajan en los alrededores señalaron que efectivos de la Policía Nacional ya realizaron un registro de sus datos. Este empadronamiento busca facilitar su ingreso a los establecimientos cuando comiencen las restricciones en las vías próximas a la Nunciatura.

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