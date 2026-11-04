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Bob Dylan sorprende al reunirse con el papa León XIV en el Vaticano a pocos días de la llegada del pontífice al Perú

Bob Dylan sostuvo una audiencia privada con el papa León XIV en el Vaticano este 4 de noviembre. El encuentro fue difundido por Vatican News y se produce días antes de la visita apostólica del pontífice al Perú.

Bob Dylan tuvo un sorpresivo encuentro con el papa León XVI, previo a la visita del pontífice a Perú. Composición LR. Instagram
Bob Dylan tuvo un sorpresivo encuentro con el papa León XVI, previo a la visita del pontífice a Perú. Composición LR. Instagram
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El cantautor estadounidense Bob Dylan protagonizó un inesperado encuentro con el papa León XIV durante una audiencia privada realizada este miércoles 4 de noviembre en el Vaticano. La reunión fue difundida por Vatican News mediante sus redes donde publicó una fotografía del músico junto al pontífice en una de las bibliotecas del Palacio Apostólico. La visita llamó la atención por tratarse de una de las figuras más influyentes de la música internacional y se suma a los acercamientos del líder de la Iglesia católica con reconocidas personalidades del entretenimiento.

En la imagen compartida, el ganador del Premio Nobel de Literatura aparece con una chaqueta negra con capucha, camisa blanca y una prenda de lunares alrededor del cuello, mientras estrecha la mano del sumo pontífice, quien viste su tradicional sotana blanca y lleva la cruz pectoral. El encuentro también contó con la participación del sacerdote jesuita Antonio Spadaro, quien expresó su emoción por haber acompañado al artista estadounidense. La reunión se produce pocos días antes de que el pontífice inicie su visita apostólica al Perú.

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La reunión entre Bob Dylan y el papa León XIV fue compartida por Vatican News, que difundió una fotografía del momento en sus plataformas digitales. La publicación también reconoció la intervención de Antonio Spadaro, sacerdote italiano a quien se agradeció por hacer posible la audiencia privada en el Vaticano. Asimismo, el religioso compartió detalles de la experiencia y manifestó su entusiasmo por acompañar al músico durante su encuentro con el pontífice.

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La visita de Dylan adquiere especial relevancia por la proximidad del viaje apostólico de León XIV al Perú, que realizará del 11 al 16 de noviembre de este año, donde el representante de la Iglesia pasará por: Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. El acercamiento entre el artista junto al líder de la Iglesia católica se suma a una serie de reuniones que el pontífice ha sostenido con representantes del cine, la música y otras expresiones culturales durante los últimos meses.

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El compositor de 'Knockin' on Heaven's Door' no ha sido la única personalidad del espectáculo internacional que ha tenido la oportunidad de conocer al popular papa chiclayano. En los últimos meses, distintas figuras reconocidas mundialmente han coincidido con el Obispo de Roma en audiencias privadas, encuentros públicos y actividades vinculadas con la cultura.

Uno de los casos más recientes fue el del actor Matthew McConaughey, quien junto a su esposa Camila Alves acudió a una audiencia general realizada el 5 de agosto en la basílica de San Pedro, donde compartieron fotos cerca del pontífice. Por otra parte, el 1 de octubre de 2025, Arnold Schwarzenegger compartió un foro sobre justicia climática con León XIV en Castel Gandolfo. Durante la actividad, el actor elogió el compromiso ambiental del pontífice y lo calificó de héroe de acción.

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