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Papa León XIV prepara su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú este viernes: “Me encomiendo a sus oraciones”

El pontífice partirá este viernes hacia Sudamérica y visitará los tres países. A través de un mensaje en X, pidió a los fieles que lo acompañen con sus oraciones y expresó su deseo de que la gira fortalezca la fe y renueve la esperanza.

León XIV prepara su viaje apostólico por Sudamérica y pide oraciones a los fieles
León XIV prepara su viaje apostólico por Sudamérica y pide oraciones a los fielesFoto: Europa Press
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El papa León XIV anunció que este viernes seis de noviembre partirá hacia Sudamérica para realizar una gira apostólica que incluirá Uruguay, Argentina y Perú. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el pontífice pidió a los fieles que lo acompañen con sus oraciones y expresó su deseo de que el recorrido fortalezca la fe y renueve la esperanza.

"El próximo viernes partiré hacia Sudamérica para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza y reavive el fuego de la caridad, y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría", escribió.

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Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

El itinerario oficial del Vaticano establece que León XIV permanecerá en Sudamérica hasta el 16 de noviembre. Su visita al Perú comenzará el miércoles 11 y se extenderá hasta el lunes 16, con actividades en Lima y Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

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Papa León XIV llegará al Perú el 11 de noviembre: ¿cuál será su agenda?

El pontífice llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre a las 5.30 p. m., a través de la Base Aérea del Callao. Luego participará en una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno y sostendrá un encuentro con la presidenta de la República. A las 7.45 p. m. se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El jueves doce, León XIV cumplirá actividades en el centro de Lima. A las 9.30 a. m. se reunirá con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal. Después participará en una celebración religiosa en la Basílica Catedral y en un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del país. Por la tarde, a las 6.00 p. m., encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental.

El viernes trece viajará a Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de convertirse en papa. A las 10.30 a. m. celebrará una misa multitudinaria en la explanada de las Pampas de Pimentel. También visitará la capilla San Óscar A. Romero y tendrá encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.

La agenda continuará el sábado catorce con el traslado del pontífice a Santa Cruz de Succhabamba, donde celebrará una misa a las 11.00 a. m. Antes, participará en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Por la tarde, regresará a Chiclayo para un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

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Misa del papa León XIV en Lima contará con la imagen del Señor de los Milagros

El domingo quince de noviembre, León XIV viajará a Cusco, donde se reunirá con fieles y representantes de la piedad popular en el parque arqueológico de Saqsaywaman. Luego rezará el Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral antes de trasladarse a Pucallpa.

En la ciudad amazónica, el pontífice tendrá un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el malecón Puerto Callao. A las 4.45 p. m. celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. Al finalizar las actividades, retornará a Lima.

El lunes dieciséis, último día de su visita al Perú, León XIV acudirá a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los adultos mayores Desamparados. Después, a las 10.30 a. m., presidirá una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. La celebración contará con la presencia de la imagen del Señor de los Milagros, según confirmó la Conferencia Episcopal Peruana.

La ceremonia de despedida se realizará a la 1.15 p. m. en la Base Aérea del Callao. Media hora después, el papa partirá rumbo a Roma.

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