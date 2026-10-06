Producción de petróleo en Perú cayó 6,9% en septiembre pese a leve repunte mensual

La producción de petróleo en Perú cayó un 6,9% en septiembre de 2026, con un promedio de 39.440 barriles diarios, según Perupetro y la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

La producción de petróleo en Perú cayó un 6,9% en septiembre de 2026, con un promedio de 39.440 barriles diarios, según Perupetro y la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. SPH

La producción de petróleo en Perú cayó 6,9% en septiembre de 2026 frente al mismo mes del año anterior, pese a registrar una ligera recuperación respecto de agosto. Durante el periodo analizado, el país extrajo 39.440 barriles diarios, según las últimas cifras oficiales de Perupetro difundidas por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).

El resultado muestra que el repunte mensual todavía no alcanza para recuperar el volumen de extracción de hace un año. La evolución también se observó en el mercado del gas natural, cuya producción disminuyó en términos interanuales, aunque presentó un pequeño incremento frente al mes previo.

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La producción de petróleo en Perú alcanzó 39.44 miles de barriles por día (MBPD) en el mes de septiembre de 2026.

¿Cuánto petróleo produjeron los principales lotes del Perú?

El Lote 95, ubicado en Loreto, encabezó la producción nacional de petróleo en septiembre, con 11.612 barriles por día. En segundo lugar se situó el Lote X, en Piura, que registró 9.084 barriles diarios. Por su parte, el Lote 8, también localizado en Loreto, alcanzó los 4.334 barriles por día.

Estos tres campos concentraron una parte importante de la extracción petrolera del país. En contraste, otros lotes no registraron producción durante septiembre, entre ellos el 67, XV, XX y Z-6, según la información difundida por la SPH.

Con estos resultados, la producción nacional se mantuvo por debajo de la registrada un año atrás. El menor volumen de extracción local también puede incrementar la necesidad de recurrir a petróleo importado para cubrir la demanda interna, dependiendo de los requerimientos del mercado y de la capacidad de refinación del país.

Producción de gas natural en Perú también cayó 10% en septiembre

El gas natural registró un comportamiento parecido. En septiembre, la producción llegó a 1.643 millones de pies cúbicos por día (MMCFD), ligeramente por encima de los 1.639 millones registrados en agosto. No obstante, frente al mismo mes de 2025, el volumen cayó 10%.

Los lotes 88, 56 y 57, ubicados en Cusco, fueron los principales productores de este recurso. El Lote 88 alcanzó los 1.034 millones de pies cúbicos diarios, seguido del Lote 56, con 325 millones, y del Lote 57, con 213 millones.

SPH pide más inversión para elevar la producción de hidrocarburos

Ante estos resultados, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos sostuvo que es necesario impulsar nuevas inversiones en exploración y desarrollo de recursos.

Para la SPH, el reto pasa por generar condiciones que permitan desarrollar nuevos proyectos y ampliar el acceso al gas natural. El gremio sostiene que ambos frentes son necesarios para aprovechar los recursos disponibles y reducir las brechas de acceso que todavía persisten en el país.

El desempeño de septiembre vuelve a poner el foco en la capacidad del sector para incorporar nueva producción y sostener la oferta de hidrocarburos en los próximos años.