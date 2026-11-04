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Sociedad

Bebé de 10 días con dengue es internada en cuidados intermedios en Chimbote: toda su familia dio positivo

El Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón monitorea la evolución de la menor en la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales, recibiendo atención de un equipo multidisciplinario ante el dengue.

Una recién nacida de 10 días fue hospitalizada en Nuevo Chimbote tras dar positivo a dengue. La bebé, de Casma, muestra episodios febriles y recibe atención especializada.
Una recién nacida de 10 días fue hospitalizada en Nuevo Chimbote tras dar positivo a dengue. La bebé, de Casma, muestra episodios febriles y recibe atención especializada.Foto: Andina/Composición LR
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Una recién nacida de apenas 10 días fue hospitalizada en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, en Áncash, tras dar positivo al dengue y presentar episodios febriles. La menor, procedente de la provincia de Casma, ingresó el 1 de noviembre a la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales, donde permanece bajo vigilancia médica especializada.

El caso se registra en medio del incremento de contagios en Casma, donde todos los integrantes del entorno familiar de la bebé también fueron diagnosticados con la enfermedad. El personal del hospital mantiene un seguimiento permanente de su evolución clínica mediante un equipo multidisciplinario integrado por neonatólogos, enfermeras y técnicos en enfermería.

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Recién nacida permanece bajo vigilancia médica especializada en hospital de Nuevo Chimbote

Desde su ingreso, la pequeña recibe atención en la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales debido a su corta edad y al diagnóstico de dengue. El equipo médico realiza un monitoreo continuo de su condición, en coordinación con el área de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del establecimiento de salud.

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La atención está a cargo de profesionales de distintas especialidades, quienes supervisan su evolución clínica durante la hospitalización. La procedencia de la menor y el diagnóstico positivo de sus familiares forman parte del contexto considerado por el personal sanitario para el seguimiento del caso.

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Casma registra un aumento de casos de dengue y confirma su primera muerte del año

La provincia de Casma atraviesa un incremento de contagios de dengue y registra el primer fallecimiento por esta enfermedad en Áncash durante el año. La víctima fue un niño de 10 años, también procedente de Casma, que murió en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón luego de presentar complicaciones asociadas al virus.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias iniciaron una campaña de fumigación en diez sectores de la provincia. La intervención se desarrolla del 2 al 16 de noviembre y contempla tres etapas de aplicación, con tres fumigaciones por sector y un intervalo de cinco días entre cada jornada. Las brigadas buscan cubrir al menos el 80% de las viviendas, por lo que se solicitó a los vecinos facilitar el ingreso del personal debidamente identificado.

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