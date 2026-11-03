Haz realidad la casa de tus sueños con un préstamo para construcción sin tantos requisitos Haz realidad el proyecto de tu vivienda con un préstamo para construir o remodelar tu casa, incluso si estás reportado en Infocorp. Con Prestamype puedes obtener financiamiento de hasta S/2 millones, con tasas competitivas y condiciones que se adaptan a tus necesidades.

Construir o mejorar una vivienda es un proyecto que muchas familias realizan progresivamente, conforme cuentan con los recursos necesarios. Sin embargo, levantar un nuevo piso, terminar una habitación o renovar determinados espacios puede requerir una inversión mayor a los ahorros disponibles. Ante esta situación, un préstamo para construcción permite acceder al capital necesario para continuar con las obras y hacer realidad esos planes.

El financiamiento puede utilizarse para cubrir distintos gastos del proyecto, como la compra de materiales, herramientas y el pago de mano de obra. En ese sentido, Prestamype ofrece préstamos para construir, ampliar o remodelar viviendas, con montos de financiamiento elevados y tasas competitivas. Además, permite postular a personas que figuran en Infocorp o que aún no cuentan con historial crediticio, previa evaluación.

Beneficios del préstamo de Prestamype

El desarrollo de un proyecto de construcción requiere contar con un financiamiento que se adapte a las posibilidades económicas de cada persona. Por ello, el préstamo para construcción de Prestamype brinda alternativas flexibles en cuanto a montos, plazos y modalidades de pago:

Montos altos : financiamiento desde S/15 mil hasta S/2 millones.

: financiamiento desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa competitiva : tasa de interés mensual desde 1.05%.

: tasa de interés mensual desde 1.05%. Plazos de pago : de 1 a 10 años, renovables a futuro, previa evaluación.

: de 1 a 10 años, renovables a futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible : Prestamype no descarta al solicitante por estar en Infocorp ni por carecer de historial crediticio.

: Prestamype no descarta al solicitante por estar en Infocorp ni por carecer de historial crediticio. Desembolso rápido : 15 días en promedio.

: 15 días en promedio. Cronogramas a medida : el cliente puede definir la forma de amortizar el capital durante el plazo del préstamo.

: el cliente puede definir la forma de amortizar el capital durante el plazo del préstamo. Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

De esta manera, el financiamiento puede ajustarse a las necesidades de cada proyecto, ya sea para realizar pequeñas remodelaciones o ejecutar obras de mayor alcance.

Requisitos para acceder al préstamo

Para solicitar el préstamo para construcción, es necesario contar con un inmueble que pueda utilizarse como garantía hipotecaria. Este puede ser una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial, siempre que se encuentre debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

Asimismo, la propiedad debe estar libre de inconvenientes legales tanto en la Municipalidad como en los Registros Públicos. También debe ubicarse en alguna de las ciudades donde Prestamype tiene cobertura para este producto: Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Ica, Chimbote, Sullana, Cusco, Cajamarca, Cañete, Chincha, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Abancay o Huamanga.

Por otro lado, Prestamype evalúa las características y la capacidad de pago de cada solicitante para establecer condiciones de financiamiento acordes con su perfil, facilitando el cumplimiento de cuotas mensuales fijas en las fechas establecidas.

¿Quieres terminar de construir o remodelar tu vivienda?

Si tu proyecto de construcción o remodelación aún no se concreta por falta de capital, puedes explorar opciones que te permitan retomarlo. INGRESA AQUÍ y realiza tu precalificación al préstamo para construcción con garantía hipotecaria de Prestamype. Así podrás conocer las alternativas de financiamiento disponibles de acuerdo con las características de tu inmueble y tu perfil.

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

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