Es falsa la imagen que circula como evidencia de las fuertes lluvias en Supe: fue generada con IA Herramientas especializadas detectaron que la fotografía fue creada con inteligencia artificial

LO FALSO:

La fotografía muestra una calle de Supe bajo una intensa lluvia.

LO VERDADERO:

La imagen fue generada mediante inteligencia artificial, según los análisis de SynthID, Hive Moderation y Sightengine.

Si bien se vienen registrando lluvias en diversas zonas del país, la fotografía viral no corresponde a un registro real de las precipitaciones en Supe.

En redes sociales comenzó a circular una fotografía que muestra una calle del distrito de Supe, en la provincia de Barranca, completamente mojada y bajo una intensa lluvia. En la imagen se distinguen establecimientos comerciales, mientras el agua acumulada cubre gran parte de la vía. La fotografía fue compartida junto a publicaciones que alertaban sobre las fuertes precipitaciones registradas durante la mañana del martes 3 de noviembre. Sin embargo, la imagen no es auténtica y fue generada mediante inteligencia artificial.

Viral en redes. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor interacción circula en Facebook, donde acumula 580 ‘Me gusta’, 53 comentarios y más de 120 compartidos.

Viralidad del post. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Para verificar la autenticidad de la fotografía, se analizó el contenido con SynthID, herramienta de Google que detecta marcas de agua digitales en contenidos sintéticos. El análisis identificó que la imagen fue creada o editada mediante una herramienta de inteligencia artificial de OpenAI.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Además, la imagen fue sometida a Hive Moderation, plataforma que determinó un 99% de probabilidad de que el contenido haya sido generado mediante inteligencia artificial.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Finalmente, Sightengine también analizó la fotografía y obtuvo un 99% de probabilidad de que se trate de una imagen artificial.

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Si bien durante estos días se vienen registrando lluvias en diversas zonas del país, ello no confirma la autenticidad de la fotografía compartida en redes sociales. En este caso, lo falso es la imagen utilizada para ilustrar las supuestas precipitaciones en Supe y Barranca, pues fue creada mediante inteligencia artificial y no corresponde a un registro fotográfico real del fenómeno.

Conclusión

En conclusión, la fotografía que circula en redes sociales como evidencia de las fuertes lluvias en Supe es falsa, pues fue generada mediante inteligencia artificial. Los análisis de SynthID, Hive Moderation y Sightengine respaldan su origen artificial. Si bien se vienen registrando precipitaciones en diversas zonas del país, la imagen viral no corresponde a un registro real de estos acontecimientos.



