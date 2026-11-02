Quavii entrega proyectos para mejorar el tránsito vial y atención al ciudadano en Talara con una inversión de más de S/ 5 millones La intervención beneficiará a cerca de 70 mil habitantes del distrito de Pariñas, además de las personas que diariamente transitan por el principal eje comercial del Centro Cívico de Talara. El proyecto, ejecutado mediante Obras por Impuestos, comprende la renovación de pistas, veredas y estacionamientos, así como mejoras en accesibilidad, drenaje y señalización vial.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito vehicular y peatonal en una de las principales zonas comerciales de Talara. Quavii –empresa de Promigas responsable de la masificación del gas natural en el norte del Perú– entregó a la Municipalidad Provincial de Talara una obra vial en el centro cívico de la ciudad. El proyecto, desarrollado mediante Obras por Impuestos, bajo la modalidad de Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición, representa una inversión estimada de S/4 millones.

La intervención, que beneficiará a cerca de 70 mil habitantes del distrito de Pariñas y a las personas que diariamente transitan por esta zona comercial, comprendió la reparación de más de 4.700 m² de pavimento rígido de alta resistencia y cerca de 200 m² de veredas con adoquines de concreto decorativo. También incluyó la renovación de estacionamientos, rampas de accesibilidad y sardineles de confinamiento para mejorar las condiciones de circulación vehicular y peatonal.

Asimismo, se instalaron sistemas de drenaje subsuperficial y se realizaron adecuaciones de alcantarillado para controlar el agua subterránea, mitigar el impacto de las lluvias y reducir el riesgo de deterioro prematuro de las pistas. Los trabajos se complementaron con señalización vertical preventiva, reglamentaria e informativa.

"Nuestro compromiso con las regiones donde operamos va más allá de ampliar el acceso al gas natural. A través de nuestra inversión social y mecanismos como las Obras por Impuestos, también buscamos contribuir a mejorar la infraestructura pública y atender necesidades de la población. Nos satisface que esta intervención permita mejorar las condiciones de tránsito en una de las principales zonas comerciales de Talara, beneficiando a cerca de 70 mil habitantes", señaló Alexandra Boero, gerente de Asuntos Corporativos de Promigas Perú.

Inversiones y contribución al desarrollo de Piura

Además, en la misma ceremonia de entrega de la vía rehabilitada, se entregó el proyecto de adquisición de siete camionetas, por aproximadamente S/1,1 millones, destinadas a mejorar la capacidad de ejecución, supervisión de proyectos municipales y atención al ciudadano.

Estas acciones se suman a otros proyectos desarrollados mediante Obras por Impuestos en Talara en 2024, cuando la empresa entregó a la Municipalidad Provincial de Talara cuatro volquetes, tres minicargadores y dos camiones cisterna, con una inversión de S/3,8 millones, para fortalecer los servicios de limpieza pública y gestión ambiental.

En cuanto a sus operaciones de distribución de gas natural, la compañía ha acumulado inversiones por más de US$ 225 millones en la región Piura. Además, registra cerca de 77.000 hogares conectados al servicio, de los cuales 11.000 corresponden a la provincia de Talara incluyendo Pariñas, El Alto y La Brea-Negritos.