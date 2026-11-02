Semana Santa de Jerez de los Caballeros, un acontecimiento único que conquista todos los sentidos Jerez de los Caballeros, en Extremadura, celebra su Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional, destacando la pasión de sus ocho cofradías y hermandades.

Jerez de los Caballeros, ciudad Conjunto histórico, artístico y monumental situada en el suroeste de Extremadura, brinda el marco perfecto a su celebración más singular, su Semana Santa, todo un acontecimiento en la vida de sus vecinos, implicados de manera extraordinaria, a lo largo de todo el año, en la preservación de su historia y tradición de siglos y en su auge a través de iniciativas para la conservación del rico patrimonio imaginero que la sustenta.

Son ocho cofradías y hermandades las que aglutinan el fervor que se desborda cada primavera en las calles de esta ciudad antigua y señorial, último bastión de la Orden del Temple en los reinos de España, cuna del descubridor del Océano Pacífico, Vasco Núñez de Balboa, capital del Turismo Rural y uno de Los Pueblos más bonitos de España.

En esta localidad de poco más de 9.000 habitantes, la mayor parte de la población pertenece a una o varias cofradías, participando durante la Semana Santa en la organización y desarrollo de los distintos desfile procesionales que narran la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, aspira a lograr su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La arquitectura medieval de la ciudad, llena de historia, sirve de escenario para los emotivos desfiles. Foto: difusión.

Todo un pueblo

La arquitectura medieval de Jerez de los Caballeros, con calles estrechas y empedradas, con monumentos y rincones plenos de tipismo formando parte de un centro histórico con iglesias barrocas, conventos, palacios y casas señoriales de gran belleza, representan el mejor escenario para esta manifestación de fe, tradición y cultura. La penitencia, el silencio, la pasión, la entrega y el sacrificio, la esperanza y el júbilo de la resurrección, se manifiestan en la Semana Santa jerezana con un sentimiento único. Y quien visita la localidad en estos días se siente atraído por esa vivencia de la que participa todo un pueblo.

Nazarenos, acólitos, costaleros, escoltas romanas, junto a cinco bandas y agrupaciones musicales propias, unido a un extraordinario movimiento cofrade, intensifican el latido de la ciudad, especialmente en los meses y semanas previas, con la preparación de enseres, ensayos, montaje y ornamentación de los Pasos, la tarea de vestir las imágenes…, en paralelo a cultos, actos, exposiciones y presentaciones que forman parte ineludible de la actualidad de Jerez de los Caballeros y del calendario previo a su Semana Santa. Cada momento es compartido y disfrutado, siendo el culmen la celebración de la Semana Santa.

Del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, Jerez de los Caballeros exhibe de manera especial su rico patrimonio y su Historia y pone al descubierto todo su encanto, recibiendo a miles de visitantes interesados en contemplar imágenes y conjuntos escultóricos de gran valor y belleza y en participar de la devoción. También en contemplar y respirar aire puro en un extenso territorio de dehesas y degustar el manjar que en él encuentra su origen, el jamón ibérico de bellota, producto estrella de la gastronomía local junto a otros productos naturales y artesanales como el ‘bollo turco’, dulce original de esta ciudad.

La invitación es a disfrutar del evento más especial en la vida de los jerezanos y a apreciar todo lo que lo envuelve, con todos los sentidos.

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