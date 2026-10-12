Gas natural: Minem aún evalúa con el MEF la adenda de Cálidda para siete regiones

El ministro Guillermo Shinno afirmó que aún se está coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para definir las condiciones de la adenda, sin fecha confirmada para su firma.

El ministro Guillermo Shinno afirmó que aún se está coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para definir las condiciones de la adenda, sin fecha confirmada para su firma. Gobierno

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) mantienen diferencias de criterio sobre cómo reconocer las inversiones de Cálidda en el proyecto que busca llevar gas natural a más de 201.000 usuarios de siete regiones. El tema sigue en evaluación y el Gobierno aún coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los términos de la adenda, según declaró el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, a RPP.

“Todos esos son temas que los criterios entre el Ministerio de Energía y Minas con Osinergmin no han coincidido, pero todavía no es algo decidido. Estamos en plena evaluación, estamos conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas también para ver los criterios que ellos tienen”, señaló el titular del sector.

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La discrepancia gira en torno al valor que debe reconocerse por las inversiones de la empresa en infraestructura de distribución de gas natural. Shinno explicó que los activos se recuperan mediante tarifas durante un número determinado de años, mientras la red continúa creciendo y Cálidda incorpora nuevas inversiones.

“Son varias observaciones, desde el punto de vista de cambios de la regulación y de lo que establece el contrato, que hay que reconocerle o no un valor neto contable”, explicó el ministro a RPP.

Cálidda: ¿qué falta definir para la firma de la adenda?

El ministro no dio una fecha para la firma de la adenda y reconoció que todavía hay puntos por resolver entre las entidades involucradas. Aunque el Gobierno esperaba concretar el acuerdo durante octubre, el Minem necesita coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para responder las observaciones pendientes.

“Una fecha exacta no podría decirlo. Ya estamos en la parte final, pero tenemos que coordinar bien con el Ministerio de Economía y Finanzas para que no nos quede ninguna duda y se pueda responder cualquier observación que se haya tenido”, declaró a RPP.

La principal diferencia con Osinergmin está en cómo reconocer las inversiones que Cálidda realiza para ampliar la red de gas natural. El ministro explicó que la empresa sigue incorporando infraestructura mientras los activos instalados se deprecian con el paso de los años, por lo que aún deben definir qué valor corresponde reconocer bajo las condiciones del contrato.

Minem remitió el informe técnico al MEF en septiembre

El 25 de septiembre, el Minem informó que había concluido el informe técnico final del proyecto Siete Regiones y lo había remitido al MEF para solicitar su opinión. Según la cartera, el documento incorporaba el levantamiento de las observaciones identificadas durante la evaluación de la propuesta.

Shinno también indicó que su sector tenía prevista una reunión con Economía para el jueves, centrada principalmente en asuntos relacionados con permisos. No confirmó que la adenda estuviera incluida en la agenda, aunque señaló que podrían abordarla si disponían de tiempo.

El proyecto busca ampliar el acceso al gas natural mediante redes de distribución en siete regiones del país. Por ahora, la definición de los criterios para reconocer las inversiones y las coordinaciones entre las entidades forman parte de la evaluación que el Gobierno mantiene abierta.