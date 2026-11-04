Si me depositaron S/100 de CTS, ¿dónde invertir para obtener una buena rentabilidad? Si ya recibiste tu CTS o estás por recibirla, la inversión en factoring con Prestamype es una alternativa a corto plazo, con rentabilidad atractiva y que permite empezar con montos pequeños.

Noviembre marca el inicio de la temporada de CTS, y las empresas tienen hasta el 16 para depositar este beneficio. Foto: difusión.

Noviembre marca el inicio de la temporada de CTS, y las empresas tienen hasta el 16 para depositar este beneficio. Foto: difusión.

Noviembre es el mes de la CTS y, con él, llega la pregunta de siempre: ¿qué hacer con ese dinero? Las empresas tienen hasta el 16 de noviembre para depositar este beneficio a sus trabajadores. En lugar de dejarlo en una cuenta de ahorros que casi no genera ganancias, existen opciones para ponerlo a trabajar. Una de ellas es invertir en factoring con Prestamype, una modalidad a corto plazo que ofrece una rentabilidad de hasta 20% anual mediante el financiamiento de facturas por cobrar.

Con este tipo de inversión, tu CTS puede crecer de manera sencilla y segura. La inversión en factoring permite empezar con montos pequeños: desde S/ 100 o $25. Además, está respaldada por un título valor registrado en CAVALI. Si quieres saber cuánto ganarías, puedes simular tu inversión AQUÍ.

¿Qué es el factoring y cómo se invierte en él?

El factoring es un mecanismo mediante el cual las empresas que venden a crédito adelantan el cobro de sus facturas para contar con liquidez inmediata, sin esperar 30, 60 o 90 días a que sus clientes paguen. Ese dinero lo aportan los inversionistas, que adquieren una parte o la totalidad de las facturas a cambio de un retorno.

Quien paga la factura, junto con los intereses correspondientes, es el cliente de la empresa que solicitó el adelanto. Es decir, al invertir recibirás pagos de medianas y grandes empresas peruanas de sectores como minería, finanzas, educación, salud, retail, manufactura, construcción, automotriz, transporte, hotelería y comercio, entre otros.

Beneficios de invertir tu CTS en factoring con Prestamype

Con casi 10 años en el mercado, Prestamype se ha consolidado como una marca confiable, con procesos simples. A la fecha, reúne a más de 17 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 900 millones. Estos son sus principales beneficios:

Poco capital : puedes empezar a invertir con solo S/ 100 o $25.

: puedes empezar a invertir con solo S/ 100 o $25. Rentabilidad atractiva : obtén hasta 20% anual invirtiendo con Prestamype.

: obtén hasta 20% anual invirtiendo con Prestamype. Plazos flexibles : los plazos de pago van de 15 a 180 días.

: los plazos de pago van de 15 a 180 días. Diversificación : puedes rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas de distintos sectores económicos, lo que ayuda a reducir el riesgo de tu portafolio.

: puedes rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas de distintos sectores económicos, lo que ayuda a reducir el riesgo de tu portafolio. Respaldo : la inversión cuenta con un título valor registrado en CAVALI.

: la inversión cuenta con un título valor registrado en CAVALI. Oportunidades Protegidas : Prestamype es la única fintech que ofrece oportunidades protegidas, que garantizan el 100% del capital invertido más la ganancia correspondiente. Se identifican en la plataforma con el distintivo del escudo verde.

: Prestamype es la única fintech que ofrece oportunidades protegidas, que garantizan el 100% del capital invertido más la ganancia correspondiente. Se identifican en la plataforma con el distintivo del escudo verde. Experiencia: Prestamype es participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) y está inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Dejar tu CTS en una cuenta sin beneficios es desaprovechar su potencial. Empieza a invertir en factoring y haz crecer ese monto de forma segura y sencilla. Conoce más AQUÍ.

Haz que tu CTS trabaje desde hoy

Con la inversión en factoring financias facturas por cobrar, lo que da liquidez a las mypes mientras tú generas ganancias. Así de simple y con poco capital: puedes comenzar con solo S/100.

Regístrate en la web de Prestamype AQUÍ y sube los documentos requeridos para activar tu perfil. Todo el proceso es 100% online. Una vez listo, podrás revisar las facturas disponibles y elegir en cuáles invertir.

¿Quieres saber cuánto ganarías? Simula tu inversión en menos de 1 minuto AQUÍ.

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

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