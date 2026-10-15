Gas natural en Perú: presentarán informe sobre situación y desafíos del sector en 2026 El XI Informe del Sector Gas Natural – InfoGas Perú 2026, presentado por Promigas Perú, reunirá cifras y análisis para comprender el desarrollo de esta fuente de energía y sus principales desafíos en el país.

Promigas Perú presentará el XI Informe del Sector Gas Natural – InfoGas Perú 2026, con cifras y análisis sobre el desarrollo del sector energético nacional.

Promigas Perú presentará el XI Informe del Sector Gas Natural – InfoGas Perú 2026, con cifras y análisis sobre el desarrollo del sector energético nacional.

El desarrollo del gas natural en el Perú continúa siendo un tema relevante para el sector energético, debido a su participación en el abastecimiento de hogares, comercios, industrias y transporte. En este contexto, Promigas Perú presentará el XI Informe del Sector Gas Natural – InfoGas Perú 2026, una publicación que busca ofrecer información y análisis sobre la situación de esta fuente de energía en el país.

La presentación se realizará el jueves 22 de octubre, a las 9.00 a. m., mediante una transmisión en vivo. El encuentro permitirá conocer cifras y tendencias relacionadas con la evolución del sector, así como los principales desafíos que enfrenta en el escenario nacional.

Un análisis sobre el desarrollo del gas natural en Perú

El acceso a fuentes de energía confiables constituye uno de los aspectos importantes para el desarrollo económico y social. En ese escenario, disponer de información sobre el mercado del gas natural permite comprender mejor su evolución y los retos vinculados con su distribución y utilización.

La nueva edición de InfoGas Perú 2026 se presenta como un espacio de información sectorial que permitirá revisar indicadores y análisis relacionados con el gas natural, aportando elementos para comprender su situación actual.

Sigue en vivo la presentación de InfoGas Perú 2026

El XI Informe del Sector Gas Natural será presentado el jueves 22 de octubre, desde las 9.00 a. m., a través de una transmisión en vivo.

Para conocer las principales cifras, tendencias y desafíos del sector del gas natural en el país, sigue la transmisión en vivo del XI Informe del Sector Gas Natural – InfoGas Perú 2026, este jueves 22 de octubre, desde las 9.00 a. m., a través de las redes sociales de La República.