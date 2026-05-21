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Ministerio de Justicia inicia investigación tras reporte de hackeo al SISMATE y falsa alerta de terremoto de 8,7 en Perú

El mensaje atribuido al SISMATE causó alarma al advertir sobre un sismo y un potencial tsunami, lo que llevó a confusión entre la ciudadanía.

El Minjus notificó sobre el inicio de la investigación preliminar tras el ataque cibernético al SISMATE.
El Minjus notificó sobre el inicio de la investigación preliminar tras el ataque cibernético al SISMATE. | Composición LR
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La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) inició una investigación preliminar tras el reporte de un presunto acceso no autorizado al Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), luego de que miles de usuarios recibieran una falsa alerta sobre un supuesto terremoto de magnitud 8,7 y riesgo de tsunami en el litoral peruano.

El hecho generó alarma durante la noche del martes 20 de mayo y abrió cuestionamientos sobre la seguridad de los sistemas estatales de comunicación masiva y el eventual impacto frente al régimen sancionador contemplado en la Ley de Protección de Datos Personales.

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Falsa alarma sobre terremoto y tsunami

Ciudadanos de distintas regiones del país reportaron la recepción de un mensaje atribuido al SISMATE y al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci, que advertía sobre un supuesto sismo de gran magnitud frente a la costa central del Perú.

Las capturas difundidas rápidamente en redes sociales mostraban una alerta que exhortaba a evacuar hacia zonas altas y alejarse del mar y de los ríos ante un presunto escenario de tsunami.

Sin embargo, minutos después se confirmó que no existía registro oficial de un terremoto de esa magnitud ni una alerta de tsunami emitida por las autoridades competentes. La situación generó confusión entre usuarios que interpretaron el mensaje como una comunicación oficial de emergencia.

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lr.pe

Investigación del Minjus

Ante lo ocurrido, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales informó el inicio de acciones para determinar si existió un acceso indebido al sistema de mensajería y evaluar las posibles implicancias legales del caso.

La investigación busca establecer si hubo afectación relacionada con el tratamiento de datos personales y si corresponde aplicar medidas dentro del marco sancionador previsto por la legislación vigente.

El análisis también apunta a identificar el origen del incidente y determinar si existieron vulnerabilidades en los mecanismos de emisión de alertas.

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