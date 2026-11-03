Fiscalía pide archivar proceso penal a César Hinostroza

La solicitud fue presentada y sustentada en audiencia pública, este 3 de noviembre, por la fiscal suprema Teresa Wong Gutiérrez ante el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria

La solicitud fue presentada y sustentada en audiencia pública, este 3 de noviembre, por la fiscal suprema Teresa Wong Gutiérrez ante el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial el archivo definitivo del proceso seguido al prófugo exjuez supremo César Hinostroza Pariachi y al expresidente del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez Benites por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en el marco del sonado caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

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La solicitud fue presentada y sustentada en audiencia pública, este 3 de noviembre, por la fiscal suprema Teresa Wong Gutiérrez ante el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria, con participación de Hinostroza y la defensa de los demás implicados. En junio último, Wong fue promovida por el fiscal de la Nación de fiscal superior a fiscal suprema adjunta.

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Wong Gutiérrez remarcó que si bien existen una serie de indicios de los delitos atribuidos, no se encontraron pruebas de los presuntos vínculos ilícitos entre Hinostroza, Velásquez, el fallecido consejero Julio Gutiérrez Pebe y el fiscal supremo y actual fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas.

Por este motivo, argumentó, no se podía formular acusación para llevarlos a juicio por supuestamente favorecer a un rondero de Cajamarca, a un fiscal provincial y a la editorial Corefo, en diversos litigios.

En su turno de intervención, Hinostroza subrayó que no se trata de falta de pruebas, sino que los hechos no constituían delito y que por eso, tras años de investigación, la fiscalía no tenía elementos para ir a juicio.

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Hinostroza insistió en que era víctima de una persecución política desde que el caso Cócteles llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema. “Mis perseguidores consideraron que por mis conocimientos del delito de lavado de activos podía descartar ese caso y por eso me persiguen, pero el Tribunal Constitucional fue el que archivó todo”.

Según la fiscalía, no se pudo corroborar el presunto intercambio de favores entre Hinostroza y Gálvez para favorecer al rondero Segundo Villalobos Zárate, pues su recurso de casación fue rechazado por la Corte Suprema.

Luego, tampoco se probó que se favoreciera judicialmente al ex fiscal Walter Delgado ni que se promoviera su ascenso, pues en el concurso público quedó como accesitario. Lo mismo sucedió con la editorial Corefo, pues la decisión ya se había tomado con anticipación a la llamada telefónica y estaba a cargo de otro fiscal. El juez Checkley Soria se mostró sorprendido por la solicitud fiscal. Informó que notificará su decisión a las partes próximamente.

Ex juez supremo no sería cabecilla

Ante el juez supremo, César Hinostroza indicó que recientemente fue notificado de otra resolución de la fiscalía en la que se descarta la existencia de la presunta organización “Los Cuellos Blancos del Puerto” desde el año 2013.

En esa época, Hinostroza se desempeñaba como presidente de la Corte Superior del Callao, antes de ascender a la máxima instancia judicial del país.

El caso “Cuellos Blancos del Puerto” atraviesa por un incierto proceso de “revisión” que pone en duda la investigación y los cargos contra los principales implicados.