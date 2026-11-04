Con 182 homicidios, octubre fue el mes más violento en la gestión de Keiko Fujimori

Perú no descansa en su escalada de violencia. Sumido en balaceras, extorsiones, amenazas y muerte, el país tuvo su cifra récord de homicidios desde que la presente Keiko Fujimori asumió el gobierno: 182 en octubre, el más alto en lo que va de su gestión. Si bien hubo cambio de autoridades en julio, la llegada de un nuevo ministro del Interior, con la promesa de más y mejor presencia policial en las calles, no logra controlar la violencia. Todo lo contrario: se consolida mes a mes.

Pese a los importantes golpes contra el crimen organizado y bandas criminales en Lima Metropolitana y en regiones como Callao, La Libertad, Piura, Ica, entre otras ciudades, los hechos violentos continúan al acecho, día y noche.

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Tras la salida del cargo del polémico comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y las declaratorias de los estados de emergencia, hasta el momento se exhibe una ausencia de prevención en calles y barrios; justamente, es el reclamo de los referentes de la oposición en el Congreso de la República que subrayan la falta de un plan que contenga la violencia.

Las zonas sur, norte, este y oeste de Lima Metropolitana y Callao son los focos donde se repiten los enfrentamientos de bandas o de actos sicariales, que, sin medir consecuencias ni el blanco de sus víctimas, caen inocentes como el niño de cinco años que resultó herido por una bala perdida durante un ataque armado y balacera en el distrito de Mi Perú (Ventanilla / Callao), donde un hombre también perdió la vida.

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O la del pequeño Junior, de ocho años, quien falleció en julio tras recibir un impacto de bala en la cabeza durante una intervención policial en Huacho.

De acuerdo al Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), el comportamiento de registro de homicidios en el 2026, elaborado por el analista de datos, Juan Carbajal, demuestra el repunte de octubre tras la tregua de septiembre que registraba la cifra más baja del año con 153 casos.

En agosto, según el especialista, hubo 178 homicidios, julio 166, junio 196, mayo 175, abril 165, marzo 202, febrero 169 y enero 177.

"El análisis de los registros mensuales del Sinadef al 31 de octubre revela una realidad muy crítica sobre la evolución de la violencia criminal en el Perú. Los homicidios registrados de septiembre a octubre subieron de 153 a 182, marcando un incremento del +18.95%. Hay que precisar que los datos a esa fecha son aún preliminares”, advierte Carbajal.

Y agrega: "Esto evidencia que el descenso de septiembre no obedeció necesariamente a mejoras estructurales en seguridad, sino a un repliegue temporal o adaptación de las bandas criminales ante las medidas de emergencia focalizadas”.

La tendencia proyecta que octubre se acerque a lo registrado en junio (196). Esto lo sabremos aún a mediados de noviembre. La realidad del subregistro nos dice que la situación al cierre de octubre es, lamentablemente, aún más grave de lo que la barra (registros) actual nos muestra.

MÁS DE 1.600 HOMICIDIOS

Ahora, es evidente que el Sinadef no consigna en todos los casos la causa de la muerte como ocurrió hace casi dos semanas en el Callao donde fueron asesinadas cinco personas, pero solo 3 figuraban en el sistema. Según advirtió Juan Carbajal, las otras dos no aparecían como victimadas.

Para Carbajal, el Sinadef es la fuente que mejor registra los datos, pero advierte que la omisión de la causa del fallecimiento trae una consecuencia, un subregistro de la situación criminal en el país.

En lo que va del año, el Sinadef ha registrado 1.612 asesinatos. Más del 72% al 80% de los homicidios se cometen mediante disparos (proyectil de arma de fuego), vinculados principalmente al sicariato y la extorsión urbana.

Las zonas más afectadas son: Lima Metropolitana (con distritos como San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres y Comas) y regiones del norte como La Libertad, Callao, Piura (Sullana) e Ica concentran la mayor cantidad de crímenes.

Octubre tuvo un promedio de 6,4 homicidios por día, uno de los meses más violentos del año después de junio.

IMPRECISIÓN DE DATOS

Sebastián Flores, especialistas en criminalística, señala que, pese a la imprecisión, los datos “sí sirven, pero no son exactos”, y advierte que esa inexactitud “puede jugar a favor o en contra de las personas encargadas de medir el delito”.

Hace unos días, el congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, afirmó: "Nosotros en el país, en estos momentos, estamos con una tasa de homicidios de 14 por 100 mil habitantes", sin embargo, esa afirmación fue calificada como falsa por verificadores como PerúCheck y el mismo Juan Carbajal.

Las estadísticas del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) y los registros del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Mininter y el Sinadef sitúan la tasa real en 10,7 por cada 100.000 habitantes al cierre de 2025.

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"No existe ningún registro oficial ni técnico actual que respalde la cifra de 14 emitida por el Senador. El debate sobre la seguridad ciudadana es urgente, pero debe basarse en datos reales, no en especulaciones", opinó Carbajal.

MEDIDAS PARA FRENAR EL CRIMEN

Jaqueada por la violencia, la inseguridad y la ausencia de plan para enfrentar a las bandas, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, ha anunciado diversas medidas y el uso de la fuerza del Estado para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

Se formó un comando integrado por 1.350 efectivos de la PNP, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra y las Fuerzas Especiales Conjuntas, operando desde un centro de control en el Cuartel General del Ejército en San Borja.

Este comando unificado ya ha realizado operativos contra bandas de extorsionadores de transportistas y redes de trata de personas.

Asimismo, tras una visita a El Salvador, la mandataria anunció el plan de destrabar seis cárceles paralizadas y construir dos megacárceles (una para delincuentes de alta peligrosidad y otra para delincuentes comunes con talleres de trabajo). Además, ordenó la reclasificación general de los internos a nivel nacional.

Por su parte, el Congreso aprobó poderes al Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas intervengan en el combate a bandas criminales cuando la policía sea superada, así como para crear un registro especial de organizaciones criminales con prácticas análogas al terrorismo.

También el Ejecutivo ha señalado que se aplicará la expulsión en tiempo récord a ciudadanos extranjeros que infrinjan la ley en el país, entre otras medidas.