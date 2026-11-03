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Declaran estado de emergencia en Lima Metropolitana por El Niño: revisa la lista completa de distritos

El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en 33 distritos de Lima Metropolitana ante el riesgo de lluvias intensas debido al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida se oficializó a través del Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM.

Además de Lima, la declaratoria se extiende a localidades de otras provincias del departamento de Lima y 24 regiones del país.
Además de Lima, la declaratoria se extiende a localidades de otras provincias del departamento de Lima y 24 regiones del país.Foto: difusión
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El Gobierno declaró el estado de emergencia en 33 distritos de Lima Metropolitana ante el peligro inminente de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida forma parte de una declaratoria que también comprende localidades de otras provincias del departamento de Lima y de otras 24 regiones del país, además del Callao.

La disposición se oficializó mediante el Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, publicado el martes 3 de noviembre en el diario oficial El Peruano. La norma establece un plazo de 60 días calendario para ejecutar medidas inmediatas de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación ante posibles emergencias.

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¿Qué distritos de Lima Metropolitana están declarados en emergencia?

La lista comprende 33 distritos de Lima Metropolitana:

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  • Ancón
  • Ate
  • Carabayllo
  • Chaclacayo
  • Chorrillos
  • Cieneguilla
  • Comas
  • El Agustino
  • Independencia
  • La Molina
  • La Victoria
  • Lima
  • Los Olivos
  • Lurigancho
  • Lurín
  • Pachacámac
  • Pucusana
  • Puente Piedra
  • Punta Hermosa
  • Punta Negra
  • Rímac
  • San Bartolo
  • San Borja
  • San Juan de Lurigancho
  • San Juan de Miraflores
  • San Martín de Porres
  • Santa Anita
  • Santa María del Mar
  • Santa Rosa
  • Santiago de Surco
  • Surquillo
  • Villa El Salvador
  • Villa María del Triunfo

La declaratoria también incluye distritos de las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí y Huaura, que forman parte del departamento de Lima. Revisa la relación completa de localidades en estado de emergencia en el siguiente ENLACE.

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Hasta 32°C en Lima: Senamhi anuncia días más calurosos y advierte aumento de radiación UV hasta el 4 de noviembre

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Lloviznas y puntos vulnerables ante posibles inundaciones en Lima

La declaratoria se conoce mientras Lima registra precipitaciones. Durante las primeras horas del martes 3 de noviembre, una llovizna cubrió varios distritos de la capital y dejó pistas y calles mojadas. También se reportaron aniegos en San Juan de Miraflores, cerca del puente Atocongo.

El Senamhi mantiene vigente un aviso por precipitaciones en la costa centro y sur hasta el miércoles 4 de noviembre. El organismo prevé lluvias y lloviznas de moderada a fuerte intensidad, además de un incremento de la velocidad del viento y condiciones de nubosidad, niebla y neblina en sectores próximos al litoral.

A este escenario se suma la evaluación del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), que identificó condiciones de vulnerabilidad en infraestructura de Lima Metropolitana y el Callao ante posibles inundaciones. De los 33 pasos a desnivel evaluados, 20 presentan características que podrían favorecer la acumulación de agua. Entre ellos figuran la Vía Expresa, el túnel de la Línea Amarilla y el bypass de la avenida 28 de Julio.

El estudio también encontró condiciones de vulnerabilidad en 43 de los 64 puentes examinados en las cuencas de los ríos Rímac, Lurín y Chillón. Frente a estos riesgos, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que reforzará la señalización en puntos críticos y aplicará tres niveles de alerta para el tránsito: vigilancia, restricción y suspensión.

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