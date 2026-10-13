¿A qué hora empieza el III Simulacro Nacional Multipeligro? Conoce el horario oficial y cómo sonará la alerta del SISMATE en tu celular

Alerta del SISMATE se activará para avisar de emergencias simuladas, incluyendo sismos y tsunamis. La población debe atender las señales y orientaciones de autoridades y voluntarios.

Alerta del SISMATE se activará para avisar de emergencias simuladas, incluyendo sismos y tsunamis. La población debe atender las señales y orientaciones de autoridades y voluntarios. Foto: Andina/Composición La República

El III Simulacro Nacional Multipeligro se realizará este martes 13 de octubre de 2026 a las 8.00 p. m., de acuerdo con la programación establecida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La actividad busca reforzar la preparación de la población y de las instituciones ante emergencias provocadas por fenómenos naturales o situaciones generadas por la acción humana.

La jornada forma parte de las acciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) para mejorar la capacidad de respuesta frente a posibles desastres. Durante el ejercicio, los participantes deberán seguir las indicaciones correspondientes al peligro simulado, reconocer las rutas de evacuación y dirigirse a zonas seguras. Asimismo, se contempla el uso de alertas y señales sonoras para orientar a la ciudadanía durante la práctica.

III Simulacro Nacional Multipeligro: ¿cómo llegará la alerta del SISMATE a tu celular?

El ejercicio nacional comenzará con señales que permitirán reconocer la emergencia simulada. En el caso de un escenario de sismo y peligros asociados, el inicio estará marcado por sonidos de bocinas, campanas, silbatos, sirenas del Sistema de Alerta de Sismos y Peligros (SASPE) u otros dispositivos similares. Estas señales representarán la ocurrencia del movimiento sísmico.

Además, la información oficial indica que, minutos después del inicio, los participantes recibirán avisos ante posibles escenarios de tsunami y alud o aluvión mediante el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) y las sirenas disponibles en cada localidad. Para los ejercicios relacionados con otros peligros, la alerta inicial podrá emitirse mediante sirenas, bocinas, campanas o celulares.

La comunicación a través de los teléfonos móviles también está prevista para alertar sobre los peligros considerados en el simulacro. Por ello, la población deberá prestar atención a las señales y atender las instrucciones de las autoridades durante el desarrollo de la actividad.

Alerta del SISMATE sonará durante el III Simulacro Nacional Multipeligro este 13 de octubre.

¿Qué hacer durante el simulacro del 13 de octubre ante un sismo o tsunami?

Ante un escenario de sismo, durante los dos primeros minutos del ejercicio las personas deberán ubicarse en una zona segura dentro del lugar donde se encuentren. Después, tendrán que evacuar hacia zonas seguras externas o puntos de reunión, de acuerdo con las rutas establecidas. Se recomienda llevar la mochila para emergencias durante el desplazamiento.

Si se presenta una alerta de tsunami en el escenario simulado, quienes estén cerca del mar deberán alejarse de la costa y dirigirse a zonas elevadas o edificios identificados como aptos para la evacuación vertical. En localidades ubicadas cerca de cerros o expuestas a deslizamientos, la indicación es trasladarse hacia espacios seguros y seguir las instrucciones de las autoridades.

Para los ejercicios que contemplen otros peligros, la evacuación deberá realizarse de manera ordenada hacia una zona segura externa o un punto de reunión. Los participantes tendrán que utilizar las rutas previstas y acatar las orientaciones de las autoridades o de los voluntarios hasta que se anuncie el final del simulacro.