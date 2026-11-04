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Ignacio Buse vs Daniil Medvédev EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver al tenista peruano en el Masters 1000 de París

El tenista peruano busca dar el golpe frente al número 5 del mundo. Sigue la transmisión del partido Ignacio Buse vs Daniil Medvédev por la ronda 2 del Masters 1000 de París 2026.

Ignacio Buse es el mejor tenista peruano de la actualidad. Foto: composición LR/ATP/AFP
Ignacio Buse es el mejor tenista peruano de la actualidad. Foto: composición LR/ATP/AFP
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¿Dónde ver Ignacio Buse vs Daniil Medvédev EN VIVO? El tenista peruano juega ante el ruso alrededor de las 8.45 a. m. (hora peruana) por la segunda ronda del Masters 1000 de París 2026. La transmisión del duelo estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República.

'Nacho' tendrá la dura misión de imponerse frente a uno de los candidatos para llevarse el título. Medvédev se ubica en el quinto lugar del ranking mundial, mientras que el peruano ocupa el puesto 33.

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¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Daniil Medvédev por el Masters 1000 de París?

El partido del tenista peruano contra el número 5 del mundo empezará alrededor de las 8.45 a. m. (hora peruana). El horario puede variar de acuerdo a los resultados de otros partidos.

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  • Costa Rica, México: 7.45 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.45 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.45 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.45 a. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.45 a. m.
  • España: 2.45 p. m.

¿Dónde ver el partido de Ignacio Buse vs Daniil Medvédev?

La transmisión del partido entre Buse y Medvédev estará a cargo de la cadena internacional ESPN para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs Daniil Medvédev online gratis?

Si deseas ver el partido Ignacio Buse vs Daniil Medvédev online, podrás hacerlo en la plataforma Disney+ y la cobertura gratuita de La República Deportes, que te llevará el punto a punto y demás incidencias del compromiso.

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Pronósticos para Ignacio Buse vs Daniil Medvédev

Las principales casas de apuestas le dan un claro favoritismo a Daniil Medvédev sobre la primera raqueta peruana.

  • Betsson: gana Ignacio Buse (5,80), gana Daniil Medvédev (1,14)
  • Caliente: gana Ignacio Buse (5,00), gana Daniil Medvédev (1,13)
  • Bet365: gana Ignacio Buse (6,00), gana Daniil Medvédev (1,13)
  • 1XBet: gana Ignacio Buse (5,52), gana Daniil Medvédev (1,16)
  • Doradobet: gana Ignacio Buse (5,75), gana Daniil Medvédev (1,14).

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