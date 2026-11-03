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JNJ destituye a fiscal del caso de los árbitros de Odebrecht: pidió prisión contra Kundmüller, Cantuarias y Abanto

Los consejeros consideraron que la referida representante del Ministerio Público cometió una falta grave al utilizar en dicha acusación la declaración de un colaborador eficaz que falleció antes de perfeccionar el acuerdo, es decir, cuando todavía no había sido aprobado por el Poder Judicial.

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En una controvertida decisión, la Junta Nacional de Justicia destituyó a la ex fiscal del caso Lava Jato, Diana Liz Canchihuamán Castañeda, quién formuló acusación contra los árbitros legales presuntamente acusados de favorecer, a cambio de pagos ilícitos, a la constructora Odebrecht.

Los consejeros consideraron que la referida representante del Ministerio Público cometió una falta grave al utilizar en dicha acusación la declaración de un colaborador eficaz que falleció antes de perfeccionar el acuerdo, es decir, cuando todavía no había sido aprobado por el Poder Judicial.

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De acuerdo con las normas procesales correspondía que esa declaración fuera dejada de lado. En sus descargos, Canchihuaman Castañeda argumentó que como la declaración se venía utilizando desde la investigación preparatoria continúo adelante. Lo cual, fue considerado falta grave.

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La controversia surge, pues esa “prueba” pudo y debió ser eliminada en la etapa de control de acusación, con lo cual no generaba ninguna consecuencia legal y, por tanto, no había falta.

Pero la JNJ ha entrado a evaluar las decisiones jurisdiccionales como faltas graves para una destitución.

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