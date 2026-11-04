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Hernán Barcos sale en defensa de su esposa tras fuertes acusaciones de Ana Paula Consorte: "Nadie nos dice quiénes somos"

Ana Paula Consorte señaló a Giuli Cunha por supuestos besos hacia Paolo Guerrero y aseguró que ya le habían hablado mal de ella y de su esposo, Hernán Barcos. El argentino se pronunció con firmeza.

El conflicto estalló cuando Ana Paula Consorte le hizo un reclamo público a Hernán Barcos.
El conflicto estalló cuando Ana Paula Consorte le hizo un reclamo público a Hernán Barcos. | Foto: composición LR/Sporting Cristal/InstagramFoto: composición LR/Sporting Cristal/Instagram
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Hernán Barcos decidió romper su silencio tras las acusaciones de Ana Paula Consorte. La controversia estalló días atrás, cuando la modelo le envió un mensaje público al futbolista argentino en el que señaló a Giuli Cunha, esposa del delantero, por supuestamente enviarle “besos” a Paolo Guerrero durante un partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima.

Sus declaraciones generaron amplia repercusión. Sin embargo, días después, Consorte aclaró en ‘Desvelados’ que había sido malinterpretada. Según explicó, su reclamo estaba relacionado con gestos que su compatriota le habría hecho al 'Depredador' para burlarse de él, quien permanecía en la banca debido a una lesión, luego de un gol anotado por Barcos. La brasileña también aseguró que había escuchado comentarios negativos sobre la pareja, pero optó por ignorarlos y mantener una relación cordial, al punto de invitarlos a celebraciones familiares.

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Hernán Barcos defiende a su familia

En medio de la polémica, Hernán Barcos puso fin a su silencio en ‘Magaly TV, la firme’. Durante una reciente edición del programa conducido por Magaly Medina, el delantero, habitualmente alejado de los escándalos mediáticos, salió en defensa de su esposa y de la familia que han construido juntos. Aunque mantuvo un tono sereno, minimizó los cuestionamientos externos y dejó claro que no afectan la relación que mantienen.

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“Nosotros somos una familia muy tranquila, sabemos quiénes somos. Nadie nos dice quiénes somos, si somos buenos, si somos malos. Nosotros estamos muy tranquilos. Vivimos en paz. Somos una familia estable. Por eso mismo no salimos en la prensa; no necesitamos explicarle nada a nadie”, declaró.

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La mención a la estabilidad de su matrimonio no pasó inadvertida en el programa. Durante el informe, la reportera contrastó esa afirmación con la relación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Actualmente, la pareja espera a su tercer hijo juntos tras haber atravesado una nueva crisis sentimental.

Por otro lado, Barcos también se refirió al alejamiento entre su familia y la de Guerrero, con quien compartió camiseta en Alianza Lima antes de ser fichado por Sporting Cristal. Aunque evitó profundizar en la polémica, el atacante argentino aseguró desconocer qué originó el quiebre de la relación. “No sé. Me gustaría saberlo también, pero no tenemos nada que decir nosotros. Nosotros no le hicimos nada a nadie y estamos muy tranquilos con quiénes somos. No vivimos de eso”, sentenció.

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