Indira Huilca respalda a Svieta Fernández tras altercado con alcalde de Tacna: “Es una falta de respeto a la ciudadanía” | Composición/LR

Indira Huilca respalda a Svieta Fernández tras altercado con alcalde de Tacna: “Es una falta de respeto a la ciudadanía” | Composición/LR

La diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, expresó su respaldo a la parlamentaria por Tacna, Svieta Fernández (Juntos por el Perú), luego del tenso altercado que sostuvo con el alcalde provincial de Tacna, Pascual Güisa Bravo. A través de sus redes sociales, Huilca rechazó la actitud del burgomaestre durante una reunión de fiscalización, donde la autoridad municipal cuestionó la representatividad de los parlamentarios afirmando que tuvieron "un voto por accidente". Además, Huilca reafirmó la importancia del trabajo parlamentario en el control de la gestión pública.

En su pronunciamiento, Huilca mencionó la necesidad de garantizar las labores de los representantes políticos. "Mi solidaridad con mi colega Svieta Fernández ante los hechos ocurridos en la Municipalidad de Tacna. Ejercer el rol de fiscalización es fundamental para cumplir nuestro mandato", manifestó.

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Asimismo, cuestionó la reacción de la autoridad edil frente a los reclamos presentados sobre la administración local. "Que un alcalde responda con agresividad ante cuestionamientos sustentados es una demostración de nula transparencia y una falta de respeto a la ciudadanía".

El origen del enfrentamiento en Tacna

El pronunciamiento de Huilca se dio tras una reunión de fiscalización enfocada en el proyecto del mercado en el Fundo Chololo, donde participaron la senadora Juana Ticona y el diputado Juan Cabrera, ambos de Obras, junto a la diputada Svieta Fernández de Juntos por el Perú.

Durante el encuentro, el alcalde Güisa interrumpió a Fernández y cuestionó la representatividad de los parlamentarios presentes.

"Usted ha sido electa públicamente, mi representación es 10.000 veces mayor a la de usted. Ustedes tuvieron un voto por accidente. Ni sus partidarios votaron por usted. Si usted habla por representatividad, yo tengo más representatividad que ustedes. Propongan algo para que las próximas elecciones salgan electos no por voto de arrastre", sostuvo el burgomaestre antes de abandonar la sala.

El pronunciamiento conjunto

Tras los hechos, la representación parlamentaria por Tacna emitió un pronunciamiento conjunto en el que condenaron la "intolerable conducta" del alcalde Pascual Güisa Bravo.

En el documento detallaron que, durante la visita inopinada de fiscalización a su despacho, el burgomaestre "obstaculizó su desarrollo, se negó a brindar las explicaciones requeridas y mantuvo una manifiesta falta de respeto hacia nuestra investidura".

En el pronunciamiento, los parlamentarios señalaron que la actitud del burgomaestre atenta contra la democracia y advirtieron sobre las consecuencias legales del proyecto.

Específicamente, responsabilizaron al alcalde y a sus funcionarios de cualquier daño económico o social que sufra Tacna si deciden firmar los contratos cuestionados del Fundo Chololo.

"Hacemos responsables legales y políticos al alcalde, funcionarios y servidores municipales involucrados, de los posibles perjuicios que ocasione a la población la eventual suscripción de un procedimiento y contrato ampliamente cuestionados respecto al Fundo Chololo".

Además, anunciaron que citarán a Güisa ante la Comisión de Modernización y Contraloría de la Cámara de Diputados y confirmaron que ya pusieron los hechos en conocimiento de la Contraloría General de la República, la Fiscalía Anticorrupción y la Defensoría del Pueblo.

"Reafirmamos que ninguna autoridad podrá intimidar, silenciar ni impedir que esta representación parlamentaria cumpla con su mandato", concluyeron.