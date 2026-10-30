Precio del dólar hoy en Perú, viernes 30 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta Consulta el precio del dólar este viernes 30 de octubre en Perú, y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.

Precio del dólar hoy en Perú, viernes 30 de octubre Composición LR