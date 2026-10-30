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Deportes

Partidos de hoy, viernes 30 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en los distintos campeonatos a nivel sudamericano y europeo.

Espanyol, PSG y Mainz juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: LaLiga/Ligue 1/Bundesliga/composición LR
Espanyol, PSG y Mainz juegan hoy en sus respectivos campeonatos. Foto: LaLiga/Ligue 1/Bundesliga/composición LR
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Los partidos del viernes 30 de octubre de 2026 incluyen encuentros de los campeonatos europeos y torneos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Elversberg vs Mainz, Villarreal contra Espanyol y Le Havre ante PSG. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Este viernes habrá acción en los campeonatos a nivel europeo en países como Alemania, España y Francia. De la misma forma, iniciará una nueva jornada en las ligas del continente sudamericano: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay comienzan la fecha en sus respectivos torneos.

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Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Elversberg vs Mainz
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Villarreal vs Espanyol
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Le Havre vs PSG
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Niza vs Stade Rennais
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Lille vs Lens
  • Hora: 3.05 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Estudiantes Río Cuarto vs Gimnasia y Esgrima La Plata
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Huracán vs Tigre
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TyC Sports
  • Racing Club vs Aldosivi
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Sarmiento vs Rosario Central
  • Hora: 7.15 p. m.
  • Canal: TyC Sports

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • Real Potosí vs Independiente
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Oriente Petrolero vs Aurora
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Corinthians vs Mirassol
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga de Chile HOY

  • Colo Colo vs U. de Concepción
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports
  • Coquimbo vs U. La Calera
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

  • Pereira vs Jaguares de Córdoba
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: Win Sports
  • Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto
  • Hora: 8.05 p. m.
  • Canal: Win Sports

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

  • Guaraní vs 2 de Mayo
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Sportivo Trinidense vs Rubio Ñú
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

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