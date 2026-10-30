Partidos de hoy, viernes 30 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en los distintos campeonatos a nivel sudamericano y europeo.
Los partidos del viernes 30 de octubre de 2026 incluyen encuentros de los campeonatos europeos y torneos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Elversberg vs Mainz, Villarreal contra Espanyol y Le Havre ante PSG. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Este viernes habrá acción en los campeonatos a nivel europeo en países como Alemania, España y Francia. De la misma forma, iniciará una nueva jornada en las ligas del continente sudamericano: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay comienzan la fecha en sus respectivos torneos.
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Elversberg vs Mainz
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de LaLiga de España HOY
- Villarreal vs Espanyol
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Le Havre vs PSG
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Niza vs Stade Rennais
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Lille vs Lens
- Hora: 3.05 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Estudiantes Río Cuarto vs Gimnasia y Esgrima La Plata
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Huracán vs Tigre
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TyC Sports
- Racing Club vs Aldosivi
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Sarmiento vs Rosario Central
- Hora: 7.15 p. m.
- Canal: TyC Sports
Partidos de la Liga de Bolivia HOY
- Real Potosí vs Independiente
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Oriente Petrolero vs Aurora
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Corinthians vs Mirassol
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga de Chile HOY
- Colo Colo vs U. de Concepción
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Coquimbo vs U. La Calera
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Pereira vs Jaguares de Córdoba
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Win Sports
- Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto
- Hora: 8.05 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY
- Guaraní vs 2 de Mayo
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Sportivo Trinidense vs Rubio Ñú
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports