Partidos de hoy, viernes 30 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en los distintos campeonatos a nivel sudamericano y europeo.

Los partidos del viernes 30 de octubre de 2026 incluyen encuentros de los campeonatos europeos y torneos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran Elversberg vs Mainz, Villarreal contra Espanyol y Le Havre ante PSG. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Este viernes habrá acción en los campeonatos a nivel europeo en países como Alemania, España y Francia. De la misma forma, iniciará una nueva jornada en las ligas del continente sudamericano: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay comienzan la fecha en sus respectivos torneos.

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Elversberg vs Mainz

Hora: 2.30 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

Villarreal vs Espanyol

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Le Havre vs PSG

Hora: 1.00 p. m.

Canal: ESPN

Niza vs Stade Rennais

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Lille vs Lens

Hora: 3.05 p. m.

Canal: ESPN

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

Estudiantes Río Cuarto vs Gimnasia y Esgrima La Plata

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN

Huracán vs Tigre

Hora: 5.00 p. m.

Canal: TyC Sports

Racing Club vs Aldosivi

Hora: 7.15 p. m.

Canal: Disney+ Premium

Sarmiento vs Rosario Central

Hora: 7.15 p. m.

Canal: TyC Sports

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

Real Potosí vs Independiente

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Oriente Petrolero vs Aurora

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

Corinthians vs Mirassol

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga de Chile HOY

Colo Colo vs U. de Concepción

Hora: 5.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Coquimbo vs U. La Calera

Hora: 5.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

Pereira vs Jaguares de Córdoba

Hora: 4.00 p. m.

Canal: Win Sports

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto

Hora: 8.05 p. m.

Canal: Win Sports

Partidos del Torneo Clausura de Paraguay HOY

Guaraní vs 2 de Mayo

Hora: 5.30 p. m.

Canal: Tigo Sports