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Papa León XIV en Lambayeque: paso a paso para conseguir tu entrada a la misa en Pampas de Pimentel

Para obtener entradas, los interesados deben registrarse en la plataforma digital Joinnus, donde podrán solicitar hasta tres boletos intransferibles. Sigue estos pasos y completa tu registro con anticipación.

Papa León XIV presidirá misa en Pampas de Pimentel
Papa León XIV presidirá misa en Pampas de PimentelComposición LR / Andina
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La Diócesis de Chiclayo informó que ya se encuentra disponible el registro para obtener las entradas a la Santa Misa que presidirá el papa León XIV en Pampas de Pimentel (Lambayeque) el viernes 13 de noviembre. El evento marcará el reencuentro multitudinario del Sumo Pontífice con la región y el norte peruano, una comunidad a la que sirvió de cerca durante aproximadamente ocho años.

Para conseguir las entradas, es necesario ingresar a la plataforma digital habilitada para este acontecimiento y completar la información requerida. En esta nota, te explicamos cómo realizar el procedimiento paso a paso, así como los detalles del itinerario que tendrá León XIV en Lambayeque.

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Misa en Pampas de Pimentel: sigue estos pasos para conseguir tus entradas

  1. Crea tu cuenta: ingresa a la plataforma de Joinnus en este enlace y completa tus datos personales.
  2. Verifica la información: introduce el código de 6 dígitos para verificar tu cuenta y continúa con el registro.
  3. Adquiere tus entradas: ingresa a este enlace y solicita tus entradas para la Santa Misa en Pampas de Pimentel, eligiendo el cuadrante, horario y puerta de ingreso.

Ten en cuenta que cada persona podrá registrar hasta tres entradas, las cuales serán intransferibles. El día de la actividad, todos los asistentes deberán llevar su DNI para verificar los datos de la entrada y facilitar el control de acceso. Las puertas estarán abiertas desde las 8.00 p. m. del jueves 12 de noviembre y se cerrarán el viernes 13 a las 8.00 a. m.

Mapa de distribución para la visita del papa León XIV

Mapa de distribución para la visita del papa León XIV

Papa León XIV en Lambayeque: misa y otras actividades de su agenda

La misa que oficiará el papa León XIV en Pampas de Pimentel está programada para el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 10.30 a. m. El estrado principal se construye en un terreno de aproximadamente 55 hectáreas, con unas 5 hectáreas destinadas a la plataforma del clero. Se espera que el encuentro congregue a miles de fieles y marque uno de los momentos más significativos de la visita papal al norte del Perú.

Posteriormente, a las 12.40 p. m., el Sumo Pontífice realizará una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero. Por la tarde, a las 4.30 p. m., sostendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. La agenda continuará a las 5.45 p. m. con un encuentro en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, seguido de una cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo, a las 7.00 p. m.

El sábado 14 de noviembre, el programa oficial contempla una nueva jornada vinculada directamente con Chiclayo. A las 8.00 a. m., el Santo Padre presidirá el Rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Posteriormente, partirá en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, donde celebrará una Santa Misa a las 11.00 a. m.

Tras retornar a Chiclayo a las 2.00 p. m., el Papa participará a las 5.30 p. m. en un encuentro de oración con la comunidad católica, con motivo de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo. Finalmente, el domingo 15 a las 7.50 p. m., el Santo Padre partirá desde la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo rumbo a Cusco, para continuar posteriormente hacia Pucallpa y Lima.

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